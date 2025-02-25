В Омской области выявили 10 тонн опасного масла неизвестного происхождения

Сообщается, что в омской компании ООО «СВ55» 20 февраля также обнаружили нарушения. Предприятие в Москаленском районе производило масло из сырья неизвестного происхождения, используя 10 тонн молочной продукции без подтверждения ее безопасности. Россельхознадзор аннулировал 1 300 записей в документах и направил предупреждения о необходимости изъятия продукции. Материалы переданы в Прокуратуру, Роспотребнадзор и другие органы.