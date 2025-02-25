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Posted 25 февраля, 05:09

Published 25 февраля, 05:09

Modified 25 февраля, 05:11

Updated 25 февраля, 05:11

Омский Россельхознадзор выявил 10 тонн сомнительного сливочного масла

В Омской области выявили 10 тонн опасного масла неизвестного происхождения

25 февраля 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney. Омский Россельхознадзор выявил 10 тонн сомнительного сливочного масла
Нарушения нашли с помощью искусственного интеллекта.

С начала 2025 года по 20 февраля Россельхознадзор в Омской области выявил более 350 нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов в системе «Меркурий». Проверка проводилась с использованием искусственного интеллекта. Большинство нарушений допустили сотрудники предприятий, а 12 — ветеринарные врачи. В пяти случаях приостановлены декларации соответствия на продукцию.

Сообщается, что в омской компании ООО «СВ55» 20 февраля также обнаружили нарушения. Предприятие в Москаленском районе производило масло из сырья неизвестного происхождения, используя 10 тонн молочной продукции без подтверждения ее безопасности. Россельхознадзор аннулировал 1 300 записей в документах и направил предупреждения о необходимости изъятия продукции. Материалы переданы в Прокуратуру, Роспотребнадзор и другие органы.

Отметим, что с начала года в регионе приостановлена регистрация четырех ответственных лиц, выдано 33 предостережения и более 350 предупреждений о нарушениях ветеринарного законодательства. Ранее в Омскую область пытались завезти около 14 тонн небезопасных семян подсолнечника.

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#Риана Дязанцева#Омск#Россельхознадзор#Безопасность#Масло#Молочная продукция
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