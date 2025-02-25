В Омской области выявили 10 тонн опасного масла неизвестного происхождения

Posted 25 февраля, 05:09
Published 25 февраля, 05:09
Modified 25 февраля, 05:11
Updated 25 февраля, 05:11
С начала 2025 года по 20 февраля Россельхознадзор в Омской области выявил более 350 нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов в системе «Меркурий». Проверка проводилась с использованием искусственного интеллекта. Большинство нарушений допустили сотрудники предприятий, а 12 — ветеринарные врачи. В пяти случаях приостановлены декларации соответствия на продукцию.
Сообщается, что в омской компании ООО «СВ55» 20 февраля также обнаружили нарушения. Предприятие в Москаленском районе производило масло из сырья неизвестного происхождения, используя 10 тонн молочной продукции без подтверждения ее безопасности. Россельхознадзор аннулировал 1 300 записей в документах и направил предупреждения о необходимости изъятия продукции. Материалы переданы в Прокуратуру, Роспотребнадзор и другие органы.
Отметим, что с начала года в регионе приостановлена регистрация четырех ответственных лиц, выдано 33 предостережения и более 350 предупреждений о нарушениях ветеринарного законодательства. Ранее в Омскую область пытались завезти около 14 тонн небезопасных семян подсолнечника.