В Омской области резко подорожало мясо, молочка и овощи: смотрим цены

Posted 25 февраля, 08:25
Published 25 февраля, 08:25
Modified 25 февраля, 08:36
Updated 25 февраля, 08:36
Согласно данным сервиса «Ай мониторинг», в Омской области цены на основные продукты питания остаются ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и России. Однако за последнее время стоимость некоторых товаров изменилась: часть из них подорожала, а некоторые, наоборот, подешевели.
Какие продукты подорожали
Наибольший рост цен зафиксирован на полукопченую колбасу и сыры — эти продукты прибавили более 8 рублей за килограмм. Также увеличилась стоимость мяса, в частности говядины и баранины, а также птицы.
Какие продукты подешевели:
Напомним, ранее Омскстат зафиксировал значительное повышение цен на картофель.