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Posted 25 февраля, 08:25

Published 25 февраля, 08:25

Modified 25 февраля, 08:36

Updated 25 февраля, 08:36

Как изменились цены на продукты в Омской области

В Омской области резко подорожало мясо, молочка и овощи: смотрим цены

25 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI. Как изменились цены на продукты в Омской области

В Омской области стремительно падает цена на сливочное масло

Несмотря на небольшие колебания цен, в целом продукты в Омской области остаются дешевле, чем в среднем по СФО и России.

Согласно данным сервиса «Ай мониторинг», в Омской области цены на основные продукты питания остаются ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и России. Однако за последнее время стоимость некоторых товаров изменилась: часть из них подорожала, а некоторые, наоборот, подешевели.

Какие продукты подорожали

Наибольший рост цен зафиксирован на полукопченую колбасу и сыры — эти продукты прибавили более 8 рублей за килограмм. Также увеличилась стоимость мяса, в частности говядины и баранины, а также птицы.

  • Говядина (кроме бескостного мяса) теперь стоит 560,88 рублей за килограмм, что на 4,94 рубля больше по сравнению с предыдущим периодом.
  • Баранина подорожала на 4,64 рубля, достигнув цены 684,20 рублей за килограмм.
  • Курица (кроме окорочков) теперь стоит 219,69 рублей за килограмм, что на 2,57 рубля больше.
  • Сосиски и сардельки выросли в цене на 2,32 рубля, теперь их средняя стоимость составляет 464,53 рубля за килограмм.
  • Полукопченая колбаса показала заметный рост — 620,57 рублей за килограмм (+8,62 рубля).
  • Замороженная рыба подорожала на 1,5 рубль, ее стоимость теперь 227,21 рубль за килограмм.
  • Творог жирный слегка подорожал — 405,13 рублей за килограмм (+0,25 рубля).
  • Сыры твердые и мягкие выросли в цене на 8,89 рублей, их стоимость теперь 798,99 рублей за килограмм.
  • Картофель также стал дороже, теперь его цена 51,51 рубль за килограмм (+0,59 рубля).
  • Морковь увеличилась в цене на 1,13 рубль, теперь она стоит 28,31 рубль за килограмм.

Какие продукты подешевели:

  • Свинина (кроме бескостного мяса) теперь стоит 336,12 рублей за килограмм, что на 1,25 рубль меньше, чем ранее.
  • Вареная колбаса 1 сорта подешевела на 5,27 рублей, ее цена теперь 486,60 рублей за килограмм.
  • Сливочное масло снизилось в цене на 6,67 рублей, его стоимость составляет 1000,05 рублей за килограмм.
  • Лук репчатый также немного подешевел — 40,12 рублей за килограмм (-0,20 рубля);
  • Сметана подешевела всего на 0,57 рублей, ее стоимость составляет 298,79 рублей за килограмм.

Напомним, ранее Омскстат зафиксировал значительное повышение цен на картофель.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Цены#Продукты питания
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