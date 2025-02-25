В Омской области резко подорожало мясо, молочка и овощи: смотрим цены

Согласно данным сервиса «Ай мониторинг», в Омской области цены на основные продукты питания остаются ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и России. Однако за последнее время стоимость некоторых товаров изменилась: часть из них подорожала, а некоторые, наоборот, подешевели.