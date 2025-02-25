В Омске забытый маршрут №99 снова свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка

Согласно условиям конкурса, перевозчик должен предоставить 12 автобусов малого класса, каждый из которых вмещает минимум 18 пассажиров. Напомним, в апреле прошлого года стало известно о прекращении 15 маршрутов общественного транспорта. В перечень тогда попал и маршрут №99, который к этому моменту не обслуживался длительное время.