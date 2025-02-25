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Posted 25 февраля, 06:30

Published 25 февраля, 06:30

Modified 25 февраля, 06:54

Updated 25 февраля, 06:54

В Омске забытый маршрут №99 снова свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка

В Омске забытый маршрут №99 снова свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка

25 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI.
Пока неизвестно, когда именно автобус снова начнет курсировать.

На сайте департамента транспорта городской администрации появились данные о проведении конкурса на поиск перевозчика, который будет обслуживать автобус №99. Маршрут свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка, его протяженность составляет 27,2 км.

Согласно условиям конкурса, перевозчик должен предоставить 12 автобусов малого класса, каждый из которых вмещает минимум 18 пассажиров. Напомним, в апреле прошлого года стало известно о прекращении 15 маршрутов общественного транспорта. В перечень тогда попал и маршрут №99, который к этому моменту не обслуживался длительное время.

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#Риана Дязанцева#Омск#Конкурс#Общественный транспорт#Автобус
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