В Омске забытый маршрут №99 снова свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка

Posted 25 февраля, 06:30
Published 25 февраля, 06:30
Modified 25 февраля, 06:54
Updated 25 февраля, 06:54
На сайте департамента транспорта городской администрации появились данные о проведении конкурса на поиск перевозчика, который будет обслуживать автобус №99. Маршрут свяжет поселок Чкаловский и микрорайон Рябиновка, его протяженность составляет 27,2 км.
Согласно условиям конкурса, перевозчик должен предоставить 12 автобусов малого класса, каждый из которых вмещает минимум 18 пассажиров. Напомним, в апреле прошлого года стало известно о прекращении 15 маршрутов общественного транспорта. В перечень тогда попал и маршрут №99, который к этому моменту не обслуживался длительное время.