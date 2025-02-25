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Posted 25 февраля, 04:55

Published 25 февраля, 04:55

Modified 25 февраля, 04:57

Updated 25 февраля, 04:57

Омская прокуратура потребовала расселить еще один аварийный дом

В Омске потребовали немедленно расселить еще один аварийный дом

25 февраля 2025, 04:55
Фото: Прокуратура Омской области.

Омская прокуратура потребовала расселить еще один аварийный дом

Здание на улице Гоголя может внезапно обрушиться.

Прокуратура Ленинского округа Омска подала в Центральный районный суд иск с требованием обязать городскую администрацию немедленно расселить 8-квартирный дом на улице Гоголя. Это здание в конце 2023 года было признано аварийным и подлежащим сносу: его физический износ составлял уже на тот момент 73%.

«Обследование дома показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов».

Город55 уже писал о том, что ситуация с расселением аварийных домов в Омске очень сложная. В конце 2024 года глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала депутатам городского Совета, что фактически существуют 3 очереди, в одной из которых стоят только жильцы «судебных» домов.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Аварийные дома#Новости
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