В Омске потребовали немедленно расселить еще один аварийный дом

Posted 25 февраля, 04:55
Published 25 февраля, 04:55
Modified 25 февраля, 04:57
Updated 25 февраля, 04:57
Прокуратура Ленинского округа Омска подала в Центральный районный суд иск с требованием обязать городскую администрацию немедленно расселить 8-квартирный дом на улице Гоголя. Это здание в конце 2023 года было признано аварийным и подлежащим сносу: его физический износ составлял уже на тот момент 73%.
«Обследование дома показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов».
Город55 уже писал о том, что ситуация с расселением аварийных домов в Омске очень сложная. В конце 2024 года глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала депутатам городского Совета, что фактически существуют 3 очереди, в одной из которых стоят только жильцы «судебных» домов.