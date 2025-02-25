В Омске из-за ОРВИ закрылся на карантин 61 школьный класс

Posted 25 февраля, 09:39
Published 25 февраля, 09:39
Modified 25 февраля, 09:41
Updated 25 февраля, 09:41
Городу55 в департаменте образования предоставили актуальные данные по ушедшим на карантин школам и детским садам. На 25 февраля образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили в 61 классе 23 школ и в 80 группах 51 дошкольного учреждения.
Отметим, что еще вчера на карантине находились ученики 59 классов в 26 школах и воспитанник 69 групп в 48 детсадах. Это говорит о том, что заболеваемость среди детей продолжает расти.
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напомнили в Роспотребнадзоре.
За период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).