В Омске и области снова объявили режим «чёрного неба»

Posted 25 февраля, 09:21
Published 25 февраля, 09:21
Modified 25 февраля, 09:49
Updated 25 февраля, 09:49
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 25 февраля до 8:00 26 февраля. Само понятие «неблагоприятные метеорологические условия» означает, что в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. На этот раз будет объявлен период НМУ «первого уровня опасности».
В предыдущий раз неблагоприятные метеорологические условия в Омске и Омской области действовали с вечера 21-го до утра 22 февраля. До этого режим «черного неба» также вводили с вечера 20-го до утра 21-го.