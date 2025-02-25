gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 09:21

Published 25 февраля, 09:21

Modified 25 февраля, 09:49

Updated 25 февраля, 09:49

Омску предсказали НМУ «первого уровня опасности»

В Омске и области снова объявили режим «чёрного неба»

25 февраля 2025, 09:21
Фото: gorod55.ru.

Омску предсказали НМУ «первого уровня опасности»

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться до 8 утра 26 февраля.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 25 февраля до 8:00 26 февраля. Само понятие «неблагоприятные метеорологические условия» означает, что в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. На этот раз будет объявлен период НМУ «первого уровня опасности».

В предыдущий раз неблагоприятные метеорологические условия в Омске и Омской области действовали с вечера 21-го до утра 22 февраля. До этого режим «черного неба» также вводили с вечера 20-го до утра 21-го.

Доставайте противогазы: в Омске в очередной раз введут режим «черного неба»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Черное небо#Нму
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика