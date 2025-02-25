В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на омской трассе

Сегодня утром на трассе Омск-Муромцево случилось массовое ДТП с погибшим. Прицеп грузовика «Ситрак» занесло на встречную полосу, по которой в тот момент проезжала маршрутка с пассажирами. После этого к месту аварии подъехал Lexus, водитель иномарки остановился, чтобы помочь пострадавшим, но в его авто сзади врезался еще один большегруз.