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Posted 25 февраля, 11:46

Published 25 февраля, 11:46

Modified 25 февраля, 11:46

Updated 25 февраля, 11:46

Кадр с места ДТП

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на омской трассе

25 февраля 2025, 11:46
Фото: Прокуратура Омской области. Кадр с места ДТП
В аварии пострадали 12 человек, 7 их них уже отпустили домой.

Сегодня утром на трассе Омск-Муромцево случилось массовое ДТП с погибшим. Прицеп грузовика «Ситрак» занесло на встречную полосу, по которой в тот момент проезжала маршрутка с пассажирами. После этого к месту аварии подъехал Lexus, водитель иномарки остановился, чтобы помочь пострадавшим, но в его авто сзади врезался еще один большегруз.

В результате аварии погиб один пассажир ГАЗели — 19-летний омич. Еще 12 человек пострадали. В региональном министерстве здравоохранения Городу55 рассказали об их состоянии.

«Всего 12 пострадавших, 6 отказались от госпитализации, 6 госпитализированы — один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии легкой степени тяжести. Все получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Минздрав#ДТП с маршруткой#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Новости
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