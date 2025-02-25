В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на омской трассе

Posted 25 февраля, 11:46
Published 25 февраля, 11:46
Modified 25 февраля, 11:46
Updated 25 февраля, 11:46
Сегодня утром на трассе Омск-Муромцево случилось массовое ДТП с погибшим. Прицеп грузовика «Ситрак» занесло на встречную полосу, по которой в тот момент проезжала маршрутка с пассажирами. После этого к месту аварии подъехал Lexus, водитель иномарки остановился, чтобы помочь пострадавшим, но в его авто сзади врезался еще один большегруз.
В результате аварии погиб один пассажир ГАЗели — 19-летний омич. Еще 12 человек пострадали. В региональном министерстве здравоохранения Городу55 рассказали об их состоянии.
«Всего 12 пострадавших, 6 отказались от госпитализации, 6 госпитализированы — один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии легкой степени тяжести. Все получают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.