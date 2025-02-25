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Posted 25 февраля, 06:37

Published 25 февраля, 06:37

Modified 25 февраля, 06:51

Updated 25 февраля, 06:51

В конце недели омичей настигнет новая неприятность

В конце недели омичей настигнет новая неприятность

25 февраля 2025, 06:37
Фото: Изображение Midjourney.
Разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка на ближайшие четыре недели.

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в конце февраля Омскую область накроет магнитная буря слабой интенсивности. Она почти достигнет уровня G1 и продлится до 2 марта.

  • G1 — незначительная (буря может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников);
  • G2 — умеренная (буря может спровоцировать проблемы с напряжением в энергосистемах, повреждение трансформаторов);
  • G3 — сильная (могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио, на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания);
  • G4 — тяжелая (в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, возможны проблемы со спутниковой навигацией, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена);
  • G5 — экстремальная (в энергосистемах могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения, полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней).

Такие геомагнитные колебания могут повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.

Прогноз магнитных бурь в марте
Прогноз магнитных бурь в марте. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Кроме того, магнитосфера будет в возбужденном состоянии с 10 по 12 марта, затем 14 и 15 марта. Ранее мы также рассказывали, какая погода ждет омичей в начале марте.

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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Омская область#Астрономия#Магнитная буря#Магнитное поле#Колебания
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