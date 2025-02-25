В конце недели омичей настигнет новая неприятность

Posted 25 февраля, 06:37
Published 25 февраля, 06:37
Modified 25 февраля, 06:51
Updated 25 февраля, 06:51
Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в конце февраля Омскую область накроет магнитная буря слабой интенсивности. Она почти достигнет уровня G1 и продлится до 2 марта.
Такие геомагнитные колебания могут повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.
Кроме того, магнитосфера будет в возбужденном состоянии с 10 по 12 марта, затем 14 и 15 марта. Ранее мы также рассказывали, какая погода ждет омичей в начале марте.