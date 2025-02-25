Утренняя задержка: омичи ждали самолет до Казани почти три часа

Posted 25 февраля, 05:35
Published 25 февраля, 05:35
Modified 25 февраля, 05:37
Updated 25 февраля, 05:37
В омском аэропорту утром задержали несколько рейсов, включая вылет в Казань. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться в 7:30, но фактически вылетел только в 10:22. Как пояснили Городу55 в пресс-службе омского аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в Омск.
Кроме того, были задержаны и другие утренние рейсы. Например, рейс до московского аэропорта Домодедово, который должен был отправиться в 06:35, вылетел только в 07:03. Еще один самолет до Домодедово, запланированный на 06:45, поднялся в воздух в 07:17. Также рейс Омск-Сочи опоздал почти на час и вылетел в 10:05. Ранее стало известно, что закрытые из-за СВО аэропорты юга России планируют возобновить работу.