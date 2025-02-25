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Posted 25 февраля, 05:35

Published 25 февраля, 05:35

Modified 25 февраля, 05:37

Updated 25 февраля, 05:37

Пассажиры, направляющиеся из Омска в Казань, ждали рейс почти три часа

Утренняя задержка: омичи ждали самолет до Казани почти три часа

25 февраля 2025, 05:35
Фото: 1MI. Пассажиры, направляющиеся из Омска в Казань, ждали рейс почти три часа

В омском аэропорту массово задержались утренние рейсы

Задержки составили от получаса до трех часов.

В омском аэропорту утром задержали несколько рейсов, включая вылет в Казань. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться в 7:30, но фактически вылетел только в 10:22. Как пояснили Городу55 в пресс-службе омского аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в Омск.

Онлайн-табло
Онлайн-табло. Фото: Омский аэропорт

Кроме того, были задержаны и другие утренние рейсы. Например, рейс до московского аэропорта Домодедово, который должен был отправиться в 06:35, вылетел только в 07:03. Еще один самолет до Домодедово, запланированный на 06:45, поднялся в воздух в 07:17. Также рейс Омск-Сочи опоздал почти на час и вылетел в 10:05. Ранее стало известно, что закрытые из-за СВО аэропорты юга России планируют возобновить работу.

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#Риана Дязанцева#Сочи#Омск#Аэропорт#Москва#Казань#Задержка рейсов
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