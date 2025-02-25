Утренняя задержка: омичи ждали самолет до Казани почти три часа

Кроме того, были задержаны и другие утренние рейсы. Например, рейс до московского аэропорта Домодедово, который должен был отправиться в 06:35, вылетел только в 07:03. Еще один самолет до Домодедово, запланированный на 06:45, поднялся в воздух в 07:17. Также рейс Омск-Сочи опоздал почти на час и вылетел в 10:05. Ранее стало известно, что закрытые из-за СВО аэропорты юга России планируют возобновить работу.