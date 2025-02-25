Стал известен срок сдачи первой очереди Красногорского гидроузла

Posted 25 февраля, 04:26
Published 25 февраля, 04:26
Modified 25 февраля, 04:28
Updated 25 февраля, 04:28
Срок сдачи в эксплуатацию первой очереди Красногорского гидроузла сдвинули на 1 ноября 2026 года. Как сообщает издание Ом1 со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области, причиной стал частичный перенос федерального финансирования на следующий год.
Возведением первой очереди плотины занимается компания «МежРегионСтрой». Контракт с ней был заключен в июле 2022 года. Проектные работы по второму этапу строительства завершены, а в январе 2025 года документация направлена в Главгосэкспертизу России для прохождения государственной экспертизы.
Красногорский гидроузел начали строить в 2011 году, однако в 2014 году проект заморозили. Ранее Город55 публиковал мнения омских экологов о возведении плотины. Специалисты считают, что эксплуатация гидроузла нанесет вред окружающей среде.