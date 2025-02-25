Стал известен срок сдачи первой очереди Красногорского гидроузла

Возведением первой очереди плотины занимается компания «МежРегионСтрой». Контракт с ней был заключен в июле 2022 года. Проектные работы по второму этапу строительства завершены, а в январе 2025 года документация направлена в Главгосэкспертизу России для прохождения государственной экспертизы.