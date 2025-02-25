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Posted 25 февраля, 04:26

Published 25 февраля, 04:26

Modified 25 февраля, 04:28

Updated 25 февраля, 04:28

Плотину строят с 2011 года

Стал известен срок сдачи первой очереди Красногорского гидроузла

25 февраля 2025, 04:26
Фото: Вячеслав Крузман. Правительство Омской области. Плотину строят с 2011 года
Первый этап плотины планируют завершить к ноябрю 2026 года, сообщили в региональном минтрансе.

Срок сдачи в эксплуатацию первой очереди Красногорского гидроузла сдвинули на 1 ноября 2026 года. Как сообщает издание Ом1 со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области, причиной стал частичный перенос федерального финансирования на следующий год.

Возведением первой очереди плотины занимается компания «МежРегионСтрой». Контракт с ней был заключен в июле 2022 года. Проектные работы по второму этапу строительства завершены, а в январе 2025 года документация направлена в Главгосэкспертизу России для прохождения государственной экспертизы.

Красногорский гидроузел начали строить в 2011 году, однако в 2014 году проект заморозили. Ранее Город55 публиковал мнения омских экологов о возведении плотины. Специалисты считают, что эксплуатация гидроузла нанесет вред окружающей среде.

Красногорский гидроузел противоречий. Омские экологи — о вреде стройки плотины
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#Евгений Игишев#Экология#Омск#Омская область#Строительство#Финансирование#Красногорский гидроузел#Плотина#Государственная экспертиза
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