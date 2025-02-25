Сначала докажи: больше половины омичей вернули переплату за проезд

Posted 25 февраля, 03:13
Published 25 февраля, 03:13
Modified 25 февраля, 06:05
Updated 25 февраля, 06:05
В «Пассажирское предприятие № 8» поступило 66 жалоб от жителей Омска, которые обнаружили переплаты, а в компанию «Электрический транспорт» — еще 22 обращения. В результате проверки деньги вернули только 46 омичам — общая сумма компенсации составила 3 676 рублей. Однако 42 пассажирам в возврате отказали. Об этом сообщает «Омск-информ».
В департаменте транспорта пояснили, что 23 пассажирам отказали из-за отсутствия подтверждающих данных от компании «Пассажирсервис» о двойном или многократном списании средств. Еще 19 омичей не предоставили подтверждающие документы на возврат.
Как действовать при многократном списании за проезд:
Ранее стало известно, сколько валидаторов появятся в омском общественном транспорте в этом году.