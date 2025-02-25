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Posted 25 февраля, 03:13

Published 25 февраля, 03:13

Modified 25 февраля, 06:05

Updated 25 февраля, 06:05

Как действовать при многократном списании за проезд в общественном транспорте Омска

Сначала докажи: больше половины омичей вернули переплату за проезд

25 февраля 2025, 03:13
Фото: 1MI. Как действовать при многократном списании за проезд в общественном транспорте Омска

Стало известно, почему не всем омичам возвращают деньги за ошибочный проезд

Из-за некорректной работы валидаторов с банковских карт омичей неоднократно списывались лишние суммы.

В «Пассажирское предприятие № 8» поступило 66 жалоб от жителей Омска, которые обнаружили переплаты, а в компанию «Электрический транспорт» — еще 22 обращения. В результате проверки деньги вернули только 46 омичам — общая сумма компенсации составила 3 676 рублей. Однако 42 пассажирам в возврате отказали. Об этом сообщает «Омск-информ».

В департаменте транспорта пояснили, что 23 пассажирам отказали из-за отсутствия подтверждающих данных от компании «Пассажирсервис» о двойном или многократном списании средств. Еще 19 омичей не предоставили подтверждающие документы на возврат.

Как действовать при многократном списании за проезд:

  • Лично явиться в «Электрический транспорт» или «Пассажирское предприятие № 8»;
  • Написать заявление;
  • Предоставить документы о списании;
  • При себе иметь паспорт и реквизиты для зачисления.

Ранее стало известно, сколько валидаторов появятся в омском общественном транспорте в этом году.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Омск#Банковские карты#Жалобы#Валидаторы
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