Сначала докажи: больше половины омичей вернули переплату за проезд

В «Пассажирское предприятие № 8» поступило 66 жалоб от жителей Омска, которые обнаружили переплаты, а в компанию «Электрический транспорт» — еще 22 обращения. В результате проверки деньги вернули только 46 омичам — общая сумма компенсации составила 3 676 рублей. Однако 42 пассажирам в возврате отказали. Об этом сообщает «Омск-информ».