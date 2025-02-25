Смертельное ДТП на трассе Тюмень–Омск: пожарные спасли мужчину из капкана металла

По данным омской полиции, водитель микроавтобуса, мужчина 1983 года рождения, выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса. В легковом автомобиле один человек погиб на месте, а второй получил травмы и оказался заблокирован в искореженном салоне.