Смертельное ДТП на трассе Тюмень–Омск: пожарные спасли мужчину из капкана металла

Posted 25 февраля, 02:31
Published 25 февраля, 02:31
Modified 25 февраля, 02:56
Updated 25 февраля, 02:56
МЧС Омской области сообщает, что вчера вечером, 24 февраля, на 527-м километре «трассы смерти» Тюмень–Омск, неподалеку от деревни Гуровка, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota RAV4. Сообщение о происшествии поступило в 19:24.
По данным омской полиции, водитель микроавтобуса, мужчина 1983 года рождения, выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса. В легковом автомобиле один человек погиб на месте, а второй получил травмы и оказался заблокирован в искореженном салоне.
На помощь прибыли сотрудники МЧС России. Используя гидравлический инструмент, пожарные аккуратно деблокировали пострадавшего и передали его медикам для оказания необходимой помощи.
Для ликвидации последствий аварии были задействованы пожарный автомобиль и три сотрудника МЧС. Проверка продолжается. Ранее Город55 писал, что в омском поселке Оконешниково сгорел жилой дом. В одной из комнат нашли погибшего хозяина квартиры.