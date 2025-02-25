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Posted 25 февраля, 02:31

Published 25 февраля, 02:31

Modified 25 февраля, 02:56

Updated 25 февраля, 02:56

Пожарные спасли зажатого в машине мужчину после ДТП на трассе Тюмень–Омск

Смертельное ДТП на трассе Тюмень–Омск: пожарные спасли мужчину из капкана металла

25 февраля 2025, 02:31
Фото: МЧС Омской области.

Пожарные спасли зажатого в машине мужчину после ДТП на трассе Тюмень–Омск

Один человек погиб на месте.

МЧС Омской области сообщает, что вчера вечером, 24 февраля, на 527-м километре «трассы смерти» Тюмень–Омск, неподалеку от деревни Гуровка, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota RAV4. Сообщение о происшествии поступило в 19:24.

ДТП на «трассе смерти» Тюмень–Омск
ДТП на «трассе смерти» Тюмень–Омск
ДТП на «трассе смерти» Тюмень–Омск. Фото: Омская полиция

По данным омской полиции, водитель микроавтобуса, мужчина 1983 года рождения, выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса. В легковом автомобиле один человек погиб на месте, а второй получил травмы и оказался заблокирован в искореженном салоне.

На помощь прибыли сотрудники МЧС России. Используя гидравлический инструмент, пожарные аккуратно деблокировали пострадавшего и передали его медикам для оказания необходимой помощи.

Для ликвидации последствий аварии были задействованы пожарный автомобиль и три сотрудника МЧС. Проверка продолжается. Ранее Город55 писал, что в омском поселке Оконешниково сгорел жилой дом. В одной из комнат нашли погибшего хозяина квартиры.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#МЧС#Смерть#Пожарные
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