«Сама себе завидую»: омичка снялась в фильме «Наша Russia. 8 Марта» на ТНТ

В фильме появятся знакомые персонажи из оригинального шоу, такие как Жорик Вартанов, Снежанна Денисовна, Николай Лаптев, Сергей Юрьевич Беляков, депутаты Пронин и Мамонов, и Александр Бородач. Светлаков и Галустян также сыграют самих себя. В картине также можно будет увидеть музыкальные номера звезд — Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и других.