«Сама себе завидую»: омичка снялась в фильме «Наша Russia. 8 Марта» на ТНТ

Posted 25 февраля, 12:45
Published 25 февраля, 12:45
Modified 25 февраля, 12:45
Updated 25 февраля, 12:45
7 марта в 21:00 на ТНТ состоится премьера полнометражного музыкального телефильма «Наша Russia» с участием Сергея Светлакова, Михаила Галустяна и других российских звезд. Фильм приурочен к Международному женскому дню. На экране также появится омичка Елена Мелентьева, она сыграет сотрудницу автосервиса.
«В проекте „Наша Russiа. 8 Марта“ я сыграла простую русскую женщину: уборщицу, которая работает в автосервисе. Сюжет раскрыть не могу, но уверена, что задумка авторов вам придется по душе. Мы очень смеялись, когда разводили эту сцену с режиссером. Кстати, с Гошей Евдокимовым мы снимаем уже не первую работу. Так что команда, можно сказать со стопроцентной уверенностью у нас сплоченная. Ну, а о том, какой интересный партнер в кадре — Михаил Галустян, рассказывать и не нужно. Сама себе завидую до сих пор, ей богу», — поделилась Елена Мелентьева.
В фильме появятся знакомые персонажи из оригинального шоу, такие как Жорик Вартанов, Снежанна Денисовна, Николай Лаптев, Сергей Юрьевич Беляков, депутаты Пронин и Мамонов, и Александр Бородач. Светлаков и Галустян также сыграют самих себя. В картине также можно будет увидеть музыкальные номера звезд — Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и других.
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