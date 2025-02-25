Руслан Атаев рассказал о перевозке особо важных грузов и медицинских препаратов

По словам Атаева, именно в Приволжье отмечен наибольший прирост в транспортировке наркотических и психотропных средств. В течение 2024 года объемы увеличились на 92,5%, в то время как общероссийский показатель составил 23%. Атаев отметил, что такой рост обусловлен рядом причин, прежде всего активным развитием отечественной фармацевтической промышленности, которое привело к увеличению производства лекарственных средств на местных предприятиях. Об этом пишет nnov.kp.ru.