Руслан Атаев рассказал о перевозке особо важных грузов и медицинских препаратов

Posted 25 февраля, 17:26
Published 25 февраля, 17:26
Modified 25 февраля, 17:26
Updated 25 февраля, 17:26
Руководитель регионального управления специальной связи по Приволжскому региону (ФГУП «Главный центр специальной связи») Руслан Атаев представил анализ динамики перевозок и поделился планами управления на текущий год.
По словам Атаева, именно в Приволжье отмечен наибольший прирост в транспортировке наркотических и психотропных средств. В течение 2024 года объемы увеличились на 92,5%, в то время как общероссийский показатель составил 23%. Атаев отметил, что такой рост обусловлен рядом причин, прежде всего активным развитием отечественной фармацевтической промышленности, которое привело к увеличению производства лекарственных средств на местных предприятиях. Об этом пишет nnov.kp.ru.
Транспортировка таких грузов требует тщательной организации. Медикаменты нуждаются в перевозке в специализированных медицинских контейнерах с соблюдением определенного температурного режима, что обеспечивается наличием в автопарке особого транспорта, оборудованного креплениями и устройствами для контроля влажности и температуры. Перевозка наркотических и психотропных препаратов требует повышенных мер безопасности, включая вооруженное сопровождение.
В связи с тем, что деятельность связана с ценными и стратегически важными отправлениями, практически весь грузовой и легковой транспорт Главного центра специальной связи адаптирован под конкретные нужды и задачи.
Как подчеркнул Атаев, часть автопарка включает автомобили с бронированным кузовом, также имеются модели, предназначенные для транспортировки опасных грузов. Для перевозки небольших посылок и корреспонденции используется модифицированный автомобиль «Москвич».
Атаев в перспективе допускает возможность использования беспилотных систем в доставке стандартных отправлений, но подчеркивает необходимость соблюдения определенных условий и их применение лишь в роли вспомогательного инструмента.
Он отметил, что доставку государственной корреспонденции и особо ценных отправлений должен осуществлять квалифицированный сотрудник, осуществляющий контроль на каждом этапе и несущий за отправление персональную ответственность, что невозможно в случае с автоматизированной системой. Для бесперебойной работы беспилотного транспорта требуется спутниковое соединение на всем протяжении маршрута. Однако, учитывая отсутствие такого покрытия во многих регионах страны, это может привести к сбоям или потере груза.
В целях обеспечения повышенной безопасности перевозимых грузов разрабатывается специализированный маршрут, отслеживаемый системой мониторинга. Для защиты хрупких предметов используются ударопрочные и герметичные контейнеры, а для мелких отправлений предусмотрены сейф-пакеты. Транспортировка осуществляется командой, прошедшей огневую и физическую подготовку.
«Сотруднику доверяется груз с высокой оценочной стоимостью, поэтому в нем мы должны быть уверены», — подчеркнул Атаев.
Спецсвязь предоставляет свои услуги как государственным учреждениям, так и частным компаниям, а также индивидуальным предпринимателям и частным лицам.
Руслан Атаев отметил, что в этом году компания планирует уделить особое внимание развитию филиалов, входящих в состав Приволжского регионального управления. Это включает в себя достижение запланированных экономических результатов, увеличение объемов транспортировки различных видов грузов и повышение качества обслуживания клиентов.