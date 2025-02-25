Рентген vs КТ легких: в чем разница

Posted 25 февраля, 15:06
Published 25 февраля, 15:06
Modified 25 февраля, 15:07
Updated 25 февраля, 15:07
Последние были открыты в 1895 году немецким физиком В.Рентгеном. Оба метода являются рентгенологическими, однако между ними имеется существенная разница. В одних случаях оправдано проведение рентгенографии, а в других — не обойтись без компьютерной томографии. Лучевая нагрузка при этих методах обследования разная, поэтому врач дифференцированно подходит к назначению соответствующего вида обследования. Пациенту стоит знать, какие преимущества и недостатки у этих методов, чтобы понимать особенности диагностического поиска, выбранного врачом.
Рентгенография является прародительницей компьютерной томографии. Последняя была введена в медицинскую практику в 1972 году. Между этими методами имеется важное различие, которое касается принципа сканирования. При рентгенографии испускаемые прибором лучи проходят к телу пациента под углом 90°. Это позволяет получать двухмерные изображения. В процессе компьютерной томографии рентгеновские лучи, испускаемые аппаратом, движутся по спирали, что позволяет получать многоплоскостные сканы с определённым шагом в несколько миллиметров. На основании полученных томограмм возможно составить 3D-модель исследуемого органа и детализировать патологический процесс.
Рентген-диагностика рекомендуется в следующих случаях:
Флюорографическое обследование, которое является разновидностью рентгенографии, рекомендуется проводить каждому человеку ежегодно. Это скрининг, который позволяет исключить туберкулезные изменения и объемные процессы. Флюорография проводится всем взрослым для первичного обследования (за исключением беременных женщин).
Рентгенография лёгких считается первичным методом диагностики. При обнаружении патологических изменений в большинстве случаев для их детализации рекомендуется проведение последующем компьютерной томографии. Двухплоскостное сканирование при стандартной рентгенографии не позволяет получить чёткое изображение лёгких, так как зона интереса частично закрывается расположенными рядом органами, в том числе костями.
Несмотря на определённые ограничения, которые присущи рентгенографии как метод, у она по-прежнему актуальна в медицине и еще долго будет такой оставаться. Её основными преимуществами являются:
Вращение рентгеновской трубки, которое происходит в процессе сканирования органов грудной клетки, позволяет получить послойные снимки с шагом в 1 мм. Они отличаются высокой точностью. В «СМ-Клиника» сканы анализируются в 2 этапа — с помощью технологий ИИ и опытными врачами лучевой диагностики. Это позволяет получать максимально объективные результаты обследования.
Компьютерная томография может проводиться с контрастированием. В этом случае сначала выполняется серия нативных снимков, а затем в вену пациента вводится контраст. Это вещество которое распределяется в сосудах и доставляется к исследуемому органу. Оно хорошо задерживает рентген-лучи и позволяет улучшить визуализацию исследуемого органа, оценить характер кровотока и с определённой долей вероятности предположить доброкачественную или злокачественную природу новообразования. С учетом клинической ситуации после КТ может решаться вопрос о проведении диагностической операции или пункционной биопсии.
Преимущества компьютерной томографии:
Необходимость проведения рентгенографии или компьютерной томографии определяет врач. Специалист ориентируется на симптомы, историю болезни, отягощённость наследственности, количество ранее проведенных рентгенографических обследований на протяжении года и другие факторы.
В Рязани в «СМ-Клиника» установлено современное рентгенологическое оборудование и томографы экспертного класса. Дифференцированный подход к визуализирующей диагностике легких позволяет выявлять патологические процессы на разных стадиях развития, устанавливать правильный клинический диагноз, подбирать адресное лечение.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.