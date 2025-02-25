Рентген vs КТ легких: в чем разница

Компьютерная томография может проводиться с контрастированием. В этом случае сначала выполняется серия нативных снимков, а затем в вену пациента вводится контраст. Это вещество которое распределяется в сосудах и доставляется к исследуемому органу. Оно хорошо задерживает рентген-лучи и позволяет улучшить визуализацию исследуемого органа, оценить характер кровотока и с определённой долей вероятности предположить доброкачественную или злокачественную природу новообразования. С учетом клинической ситуации после КТ может решаться вопрос о проведении диагностической операции или пункционной биопсии.