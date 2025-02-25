gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 15:06

Published 25 февраля, 15:06

Modified 25 февраля, 15:07

Updated 25 февраля, 15:07

Рентген vs КТ легких: в чем разница

Рентген vs КТ легких: в чем разница

25 февраля 2025, 15:06
Фото: 1MI. Рентген vs КТ легких: в чем разница
Реклама. ООО «СМ-Регионмед», ОГРН 5177746288374, ИНН 7743236175. 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 9/2, помещ. 1/1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01183-62/00587957 от 08.02.2019. erid: 2W5zFHkjhEp
Рентгенография и компьютерная томография лёгких — это лучевые методы диагностики, которые основаны на «просвечивании» тканей с помощью X-лучей.

Последние были открыты в 1895 году немецким физиком В.Рентгеном. Оба метода являются рентгенологическими, однако между ними имеется существенная разница. В одних случаях оправдано проведение рентгенографии, а в других — не обойтись без компьютерной томографии. Лучевая нагрузка при этих методах обследования разная, поэтому врач дифференцированно подходит к назначению соответствующего вида обследования. Пациенту стоит знать, какие преимущества и недостатки у этих методов, чтобы понимать особенности диагностического поиска, выбранного врачом.

Важное отличие

Рентгенография является прародительницей компьютерной томографии. Последняя была введена в медицинскую практику в 1972 году. Между этими методами имеется важное различие, которое касается принципа сканирования. При рентгенографии испускаемые прибором лучи проходят к телу пациента под углом 90°. Это позволяет получать двухмерные изображения. В процессе компьютерной томографии рентгеновские лучи, испускаемые аппаратом, движутся по спирали, что позволяет получать многоплоскостные сканы с определённым шагом в несколько миллиметров. На основании полученных томограмм возможно составить 3D-модель исследуемого органа и детализировать патологический процесс.

В каких случаях рекомендуется проведение рентгенографии, КТ

Рентген-диагностика рекомендуется в следующих случаях:

  • затрудненный вдох или выдох;
  • учащение дыхания;
  • длительный кашель;
  • наличие крови в мокроте;
  • боли в торакальной области;
  • отечность верхней половины туловища;
  • попадание посторонних предметов в дыхательные пути;
  • контакт с человеком, у которого диагностирован туберкулез.

Флюорографическое обследование, которое является разновидностью рентгенографии, рекомендуется проводить каждому человеку ежегодно. Это скрининг, который позволяет исключить туберкулезные изменения и объемные процессы. Флюорография проводится всем взрослым для первичного обследования (за исключением беременных женщин).

Особенности рентгенографии

Рентгенография лёгких считается первичным методом диагностики. При обнаружении патологических изменений в большинстве случаев для их детализации рекомендуется проведение последующем компьютерной томографии. Двухплоскостное сканирование при стандартной рентгенографии не позволяет получить чёткое изображение лёгких, так как зона интереса частично закрывается расположенными рядом органами, в том числе костями.

Несмотря на определённые ограничения, которые присущи рентгенографии как метод, у она по-прежнему актуальна в медицине и еще долго будет такой оставаться. Её основными преимуществами являются:

  • низкая цена;
  • быстрота проведения;
  • меньшая лучевая нагрузка;
  • хороший скрининговый метод обследования бессимптомных пациентов (помогает выявить объёмные процессы в лёгких, в т. ч. туберкулез);
  • информативный метод первичного обследования пациентов, имеющих бронхолегочные симптомы.

Компьютерная томография

Вращение рентгеновской трубки, которое происходит в процессе сканирования органов грудной клетки, позволяет получить послойные снимки с шагом в 1 мм. Они отличаются высокой точностью. В «СМ-Клиника» сканы анализируются в 2 этапа — с помощью технологий ИИ и опытными врачами лучевой диагностики. Это позволяет получать максимально объективные результаты обследования.

Компьютерная томография может проводиться с контрастированием. В этом случае сначала выполняется серия нативных снимков, а затем в вену пациента вводится контраст. Это вещество которое распределяется в сосудах и доставляется к исследуемому органу. Оно хорошо задерживает рентген-лучи и позволяет улучшить визуализацию исследуемого органа, оценить характер кровотока и с определённой долей вероятности предположить доброкачественную или злокачественную природу новообразования. С учетом клинической ситуации после КТ может решаться вопрос о проведении диагностической операции или пункционной биопсии.

Преимущества компьютерной томографии:

  • трёхплоскостное сканирование;
  • минимальный шаг обследования для детализации патологических процессов;
  • высокая точность визуализации;
  • возможность дифференциации доброкачественных и злокачественных изменений в легких.

Необходимость проведения рентгенографии или компьютерной томографии определяет врач. Специалист ориентируется на симптомы, историю болезни, отягощённость наследственности, количество ранее проведенных рентгенографических обследований на протяжении года и другие факторы.

В Рязани в «СМ-Клиника» установлено современное рентгенологическое оборудование и томографы экспертного класса. Дифференцированный подход к визуализирующей диагностике легких позволяет выявлять патологические процессы на разных стадиях развития, устанавливать правильный клинический диагноз, подбирать адресное лечение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика