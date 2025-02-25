Появились кадры с места жуткого массового ДТП на трассе Омск-Муромцево

Пресс-служба региональной прокуратуры поделилась фотографиями и видео с места сегодняшней массовой аварии на трассе Омск-Муромцево. Напомним, на 261 км утром на «встречку» вынесло прицеп одного из четырех грузовиков. Он столкнулся с пассажирской ГАЗелью. А чуть позднее еще один большегруз врезался в «Лексус», который остановился для оказания помощи пострадавшим.