Появились кадры с места жуткого массового ДТП на трассе Омск-Муромцево

Posted 25 февраля, 09:24
Published 25 февраля, 09:24
Modified 25 февраля, 09:26
Updated 25 февраля, 09:26
Пресс-служба региональной прокуратуры поделилась фотографиями и видео с места сегодняшней массовой аварии на трассе Омск-Муромцево. Напомним, на 261 км утром на «встречку» вынесло прицеп одного из четырех грузовиков. Он столкнулся с пассажирской ГАЗелью. А чуть позднее еще один большегруз врезался в «Лексус», который остановился для оказания помощи пострадавшим.
Предварительно, пострадавшими в массовой аварии стали не менее 9 пассажиров автобуса, из них один — погиб. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Доследственную проверку проводят и сотрудники следкома: они выяснят условия труда водителей, а также узнают, в каком состоянии были транспортные средства.