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Posted 25 февраля, 09:24

Published 25 февраля, 09:24

Modified 25 февраля, 09:26

Updated 25 февраля, 09:26

Место смертельной аварии на трассе Омск-Муромцево

Появились кадры с места жуткого массового ДТП на трассе Омск-Муромцево

25 февраля 2025, 09:24
Фото: Прокуратура Омской области. Место смертельной аварии на трассе Омск-Муромцево
В аварии с автобусом, грузовиками и легковым авто пострадало не менее 9 человек, один из них погиб.

Пресс-служба региональной прокуратуры поделилась фотографиями и видео с места сегодняшней массовой аварии на трассе Омск-Муромцево. Напомним, на 261 км утром на «встречку» вынесло прицеп одного из четырех грузовиков. Он столкнулся с пассажирской ГАЗелью. А чуть позднее еще один большегруз врезался в «Лексус», который остановился для оказания помощи пострадавшим.

Видео: Прокуратура Омской области. Кадры смертельной аварии на трассе Омск-Муромцево

Предварительно, пострадавшими в массовой аварии стали не менее 9 пассажиров автобуса, из них один — погиб. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Доследственную проверку проводят и сотрудники следкома: они выяснят условия труда водителей, а также узнают, в каком состоянии были транспортные средства.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#ДТП#Смертельное ДТП#Омская область#Прокуратура#Новости#Муромцевский район#Погибшие
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