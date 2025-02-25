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Posted 25 февраля, 09:13

Published 25 февраля, 09:13

Modified 25 февраля, 09:15

Updated 25 февраля, 09:15

Выставочную экспозицию в центре Омска хотят капитально отремонтировать

Пока денег нет: проект капремонта выставочной экспозиции в Омске прошел госэкспертизу

25 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI.

Выставочную экспозицию в центре Омска хотят капитально отремонтировать

В региональном минкульте Городу55 сообщили, когда начнется ремонт.

В Омске проект капитального ремонта выставочной экспозиции здания, расположенного по адресу улица Победы, 1Б, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась в ГИС ЕГРЗ 24 февраля 2025 года.

Здание на улице Победы, 1Б
Здание на улице Победы, 1Б. Фото: Яндекс карты

Разработкой проектной документации занималось ООО «Проектный институт „Горпроект“». Согласно данным сервиса Rusprofile, директором компании является Ольга Скопина, а основная специализация предприятия — архитектурная деятельность. Застройщиком выступает Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского.

Однако, несмотря на одобрение экспертизы, в 2025 году капитальный ремонт выставочного зала проводить не планируют. В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что на работы нет необходимых финансовых средств. Сколько именно потребуется денег для реализации проекта — пока не уточняется.

Ранее Городу55 стало известно, что положительное заключение госэкспертизы получил омский СКК имени Блинова.

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#Риана Дязанцева#Капремонт#Финансирование#Министерство культуры#Госэкспертиза
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