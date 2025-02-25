Пока денег нет: проект капремонта выставочной экспозиции в Омске прошел госэкспертизу

Однако, несмотря на одобрение экспертизы, в 2025 году капитальный ремонт выставочного зала проводить не планируют. В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что на работы нет необходимых финансовых средств. Сколько именно потребуется денег для реализации проекта — пока не уточняется.