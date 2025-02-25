Пока денег нет: проект капремонта выставочной экспозиции в Омске прошел госэкспертизу

Posted 25 февраля, 09:13
Published 25 февраля, 09:13
Modified 25 февраля, 09:15
Updated 25 февраля, 09:15
В Омске проект капитального ремонта выставочной экспозиции здания, расположенного по адресу улица Победы, 1Б, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась в ГИС ЕГРЗ 24 февраля 2025 года.
Разработкой проектной документации занималось ООО «Проектный институт „Горпроект“». Согласно данным сервиса Rusprofile, директором компании является Ольга Скопина, а основная специализация предприятия — архитектурная деятельность. Застройщиком выступает Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского.
Однако, несмотря на одобрение экспертизы, в 2025 году капитальный ремонт выставочного зала проводить не планируют. В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что на работы нет необходимых финансовых средств. Сколько именно потребуется денег для реализации проекта — пока не уточняется.
Ранее Городу55 стало известно, что положительное заключение госэкспертизы получил омский СКК имени Блинова.