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Posted 25 февраля, 07:33

Published 25 февраля, 07:33

Modified 25 февраля, 07:35

Updated 25 февраля, 07:35

«Сладкий» груз остановили на пункте «Исилькульский» в Омской области.

Остались без сладкого: из Омска в соседний Казахстан не пустили 19 тонн сгущенки

25 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI. «Сладкий» груз остановили на пункте «Исилькульский» в Омской области.

На границе Омска с Казахстаном остановили 19 тонн подозрительного сладкого груза

Гражданина, занимавшегося перевозкой молочной продукции, привлекли к административной ответственности.

На прошлой неделе из Омской области попытались незаконно вывезти молочную продукцию. Груз из 19 тонн сгущенного молока предназначался для Казахстана, его перевозкой занимался гражданин этого государства.

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, специалисты нашли нарушения при проверке документов на ППУ «Исилькульский». У перевозчика при себе был ветеринарный сертификат Таможенного союза с недостоверными данными. В документах говорилось о транспортировке сухого обезжиренного молока, когда по факту в грузовике было сгущенное молоко.

Груз, который пытались провезти в Казахстан
Груз, который пытались провезти в Казахстан
Груз, который пытались провезти в Казахстан. Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В итоге груз вернули на территорию РФ, а перевозчика привлекли к административной ответственности.

Ранее Город55 рассказывал о выявленных 10 тоннах сливочного масла неизвестного происхождения. Его должны изъять.

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#Юлия Истомина#Общество#Омская область#Перевозчики#Россельхознадзор#Казахстан#Новости#Молочная продукция
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