Остались без сладкого: из Омска в соседний Казахстан не пустили 19 тонн сгущенки

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, специалисты нашли нарушения при проверке документов на ППУ «Исилькульский». У перевозчика при себе был ветеринарный сертификат Таможенного союза с недостоверными данными. В документах говорилось о транспортировке сухого обезжиренного молока, когда по факту в грузовике было сгущенное молоко.