Остались без сладкого: из Омска в соседний Казахстан не пустили 19 тонн сгущенки

Posted 25 февраля, 07:33
Published 25 февраля, 07:33
Modified 25 февраля, 07:35
Updated 25 февраля, 07:35
На прошлой неделе из Омской области попытались незаконно вывезти молочную продукцию. Груз из 19 тонн сгущенного молока предназначался для Казахстана, его перевозкой занимался гражданин этого государства.
Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, специалисты нашли нарушения при проверке документов на ППУ «Исилькульский». У перевозчика при себе был ветеринарный сертификат Таможенного союза с недостоверными данными. В документах говорилось о транспортировке сухого обезжиренного молока, когда по факту в грузовике было сгущенное молоко.
В итоге груз вернули на территорию РФ, а перевозчика привлекли к административной ответственности.
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