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Posted 25 февраля, 08:16

Published 25 февраля, 08:16

Modified 25 февраля, 08:18

Updated 25 февраля, 08:18

«Сибцентрострою», срывавшему сроки строительства школы, пригрозили банкротством

Омской компании, срывавшей сроки строительства школы, пригрозили банкротством

25 февраля 2025, 08:16
Фото: 1MI.

«Сибцентрострою», срывавшему сроки строительства школы, пригрозили банкротством

Фирма Сафарянов строила школу в Горьковском.

Строительно-производственная компания «Сибцентрострой», зарегистрированная под Омском в Ростовке, может быть признана несостоятельным должником. О своих намерениях добиваться банкротства этой фирмы заявило ООО «Проектный институт „Горпроект“», опубликовавшее официальное сообщение.

Уставный капитал «Сибцентростроя» принадлежит напополам Тиграну и Артуру Сафарянам (у обоих отчество Рафикович). Тигран Сафарян является к тому же генеральным директором компании с октября 2024 года. До него эту должность занимал Рафик Сафарян.

«Сибцентрстрой» не раз упоминался в новостях в связи с его строительными подрядами. Эта компания строила школу в рабочем поселке Горьковское, причем сдала объект на 5 месяцев позже, чем было нужно. Из-за этого прокуратура вносила представления, а гендиректор был дисквалифицирован на полгода. Строительство детсада в Омске на улице Завертяева тоже затянулось (правда, из-за проблем заказчика).

Стоит отметить, что уведомления о намерении добиваться банкротства далеко не всегда получают продолжение: в ряде случаев долговые вопросы улаживаются до подачи иска.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Дела о банкротстве#Сибцентрострой
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