Омской компании, срывавшей сроки строительства школы, пригрозили банкротством

Posted 25 февраля, 08:16
Published 25 февраля, 08:16
Modified 25 февраля, 08:18
Updated 25 февраля, 08:18
Строительно-производственная компания «Сибцентрострой», зарегистрированная под Омском в Ростовке, может быть признана несостоятельным должником. О своих намерениях добиваться банкротства этой фирмы заявило ООО «Проектный институт „Горпроект“», опубликовавшее официальное сообщение.
Уставный капитал «Сибцентростроя» принадлежит напополам Тиграну и Артуру Сафарянам (у обоих отчество Рафикович). Тигран Сафарян является к тому же генеральным директором компании с октября 2024 года. До него эту должность занимал Рафик Сафарян.
«Сибцентрстрой» не раз упоминался в новостях в связи с его строительными подрядами. Эта компания строила школу в рабочем поселке Горьковское, причем сдала объект на 5 месяцев позже, чем было нужно. Из-за этого прокуратура вносила представления, а гендиректор был дисквалифицирован на полгода. Строительство детсада в Омске на улице Завертяева тоже затянулось (правда, из-за проблем заказчика).
Стоит отметить, что уведомления о намерении добиваться банкротства далеко не всегда получают продолжение: в ряде случаев долговые вопросы улаживаются до подачи иска.