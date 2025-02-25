Омской компании, срывавшей сроки строительства школы, пригрозили банкротством

«Сибцентрстрой» не раз упоминался в новостях в связи с его строительными подрядами. Эта компания строила школу в рабочем поселке Горьковское, причем сдала объект на 5 месяцев позже, чем было нужно. Из-за этого прокуратура вносила представления, а гендиректор был дисквалифицирован на полгода. Строительство детсада в Омске на улице Завертяева тоже затянулось (правда, из-за проблем заказчика).