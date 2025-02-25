Омскому аэропорту разрешили принимать самолеты нового типа

Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» будет совершать рейсы из Омска в Санкт-Петербургс (с 26 мая) и в Сочи (с 27 мая). В течение высокого сезона (с июня по сентябрь) планируется делать 7 и 5 рейсов в неделю соответственно.