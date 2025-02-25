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Posted 25 февраля, 09:48

Published 25 февраля, 09:48

Modified 25 февраля, 09:50

Updated 25 февраля, 09:50

Омский аэропорт получил допуск на прием самолетов нового типа

Омскому аэропорту разрешили принимать самолеты нового типа

25 февраля 2025, 09:48
Фото: 1MI.

Омский аэропорт получил допуск на прием самолетов нового типа

Первый рейс на Airbus A330 состоится 26 мая.

В пресс-службе омского аэропорта рассказали о запуске полетной программы на самолетах Airbus A330. Это широкофюзеляжный самолет, длина которого превышает 63 метра, а размах крыльев составляет 60 метров. На основании заключения Росавиации аэропорт получил допуск на прием авиалайнеров этого типа, которые станут самыми большими воздушными суднами для Омска.

«Для размещения самолета на перроне была обустроена новая большая стоянка, определены и промаркированы ее границы, а также утверждены правила руления и расположения спецтехники, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Кроме того, сотрудники инженерно-авиационной службы прошли специальное обучение по обслуживанию данного типа воздушного судна в аэропорту Рощино».

Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» будет совершать рейсы из Омска в Санкт-Петербургс (с 26 мая) и в Сочи (с 27 мая). В течение высокого сезона (с июня по сентябрь) планируется делать 7 и 5 рейсов в неделю соответственно.

От других самолетов Airbus A330 отличается более просторным салоном с двумя проходами между креслами и сиденьями, расположенными в три ряда вместо двух, что позволяет перевозить больше пассажиров.

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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Самолеты#Новости#Омский аэропорт
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