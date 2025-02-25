Омский минкульт обязал депимущества отреставрировать историческую казарму

Posted 25 февраля, 09:07
Published 25 февраля, 09:07
Modified 25 февраля, 09:53
Updated 25 февраля, 09:53
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску регионального министерства культуры к департаменту имущественных отношений администрации города Омска. Тяжба началась из-за исторического здания на улице Партизанской в центре города — казармы, построенной в 1822–1823 годах. Это здание признано памятником истории и культуры, но находится в неудовлетворительном состоянии.
Минкульт попросил суд обязать городских чиновников провести реставрацию. Именно муниципалитет является в этом случае правообладателем, но при этом с 2014 году он не проводил никакие работы, не согласовывал проектную документацию, не обращался за выдачей заданий или разрешений работать на объекте. Между тем казарма остро нуждается в обновлении.
«На Объекте наблюдаются горизонтальные и вертикальные трещины, отслоение штукатурного и красочного слоя всех фасадов, — уточняется в судебных документах, — имеются заложенные оконные и дверные проемы, в нескольких местах отсутствует остекление окон, наблюдаются трещины, сколы штукатурного слоя и выпадение кирпича, следы намокания на ризалите южного фасада наблюдается сквозная горизонтальная трещина, стены и конструкции крыши имеют повреждения, в настоящее время здание с трех сторон затянуто баннерами, инженерные коммуникации Объекта утрачены».
Суд признал, что требования минкульта должны быть удовлетворены в полном объеме. Это значит, что департамент имущественных отношений обязан до 30 июня 2026 года подготовить проект реставрации казармы, до 30 сентября 2028 года отреставрировать фасады и до 30 сентября 2029 года отреставрировать внутренние помещения.
Решение вступит в силу в течение месяца, так что теоретически у депимущества есть возможность его оспорить.
Напомним: в 2024 году городская администрация пыталась сдать казарму в аренду на 48 лет и 11 месяцев, но в последний момент отказалась проводить аукцион без уточнения причин. Возможно, проблема была как раз в плохом состоянии здания.