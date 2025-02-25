Омский минкульт обязал депимущества отреставрировать историческую казарму

Минкульт попросил суд обязать городских чиновников провести реставрацию. Именно муниципалитет является в этом случае правообладателем, но при этом с 2014 году он не проводил никакие работы, не согласовывал проектную документацию, не обращался за выдачей заданий или разрешений работать на объекте. Между тем казарма остро нуждается в обновлении.