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Posted 25 февраля, 08:23

Published 25 февраля, 08:23

Modified 25 февраля, 08:25

Updated 25 февраля, 08:25

Омичи вышли победителями в шести последних матчах

Омский «Авангард» занял первую строчку Индекса силы команд КХЛ

25 февраля 2025, 08:23
Фото: ХК Авангард. Омичи вышли победителями в шести последних матчах
«Ястребы» прибавили 4 пункта в Индексе силы команд и возглавили рейтинг. Команда поднялась на первую строчку после серии из шести побед.

Омский «Авангард» возглавил Индекс силы команд. Рейтинг опубликовала Континентальная хоккейная лига по итогам 24-й игровой недели сезона.

Индекс силы — это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли минское «Динамо», «Автомобилист», «Металлург» и «Локомотив».

Индекс силы КХЛ
Индекс силы КХЛ. Фото: КХЛ

По состоянию на 25 февраля «Авангард» находится на 6-й строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 58 матчей и набрала 70 очков. «Ястребы» провели серию из шести побед. Следующий матч у омичей состоится в среду, 26 февраля, против подмосковного «Витязя».

Ранее Город55 рассказывал, что три хоккеиста омского «Авангарда» вошли в список лучших игроков КХЛ.

Три игрока омского «Авангарда» оказались в списке лучших в КХЛ
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Витязь#Восточная конференция#Континентальная хоккейная лига
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