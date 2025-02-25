Омский «Авангард» занял первую строчку Индекса силы команд КХЛ

По состоянию на 25 февраля «Авангард» находится на 6-й строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 58 матчей и набрала 70 очков. «Ястребы» провели серию из шести побед. Следующий матч у омичей состоится в среду, 26 февраля, против подмосковного «Витязя».