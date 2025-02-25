Омский «Авангард» занял первую строчку Индекса силы команд КХЛ

Posted 25 февраля, 08:23
Published 25 февраля, 08:23
Modified 25 февраля, 08:25
Updated 25 февраля, 08:25
Омский «Авангард» возглавил Индекс силы команд. Рейтинг опубликовала Континентальная хоккейная лига по итогам 24-й игровой недели сезона.
Индекс силы — это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.
Также в пятерку лидеров рейтинга вошли минское «Динамо», «Автомобилист», «Металлург» и «Локомотив».
По состоянию на 25 февраля «Авангард» находится на 6-й строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 58 матчей и набрала 70 очков. «Ястребы» провели серию из шести побед. Следующий матч у омичей состоится в среду, 26 февраля, против подмосковного «Витязя».
Ранее Город55 рассказывал, что три хоккеиста омского «Авангарда» вошли в список лучших игроков КХЛ.