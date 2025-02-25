Омич переоделся во врача, чтобы украсть борсетку у пациента

Как сообщает Mash, злоумышленник узнал у своего знакомого, лежавшего в больнице на лечении, о щедром соседе по палате, который платит ему за помощь. Мужчина специально купил медицинский халат, приехал в больницу и дождался удобного момента, чтобы украсть борсетку. В ней было 30 тысяч рублей.