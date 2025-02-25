Омич переоделся во врача, чтобы украсть борсетку у пациента

Posted 25 февраля, 11:08
Published 25 февраля, 11:08
Modified 25 февраля, 11:10
Updated 25 февраля, 11:10
В одной из омских больниц у 44-летнего пациента украли борсетку. По данным телеграм-канала Mash, кражу совершил мужчина, одетый в белый медицинский халат. На опубликованном в этом канале видео человек в халате идет по больничному коридору с пакетом в руке.
Как сообщает Mash, злоумышленник узнал у своего знакомого, лежавшего в больнице на лечении, о щедром соседе по палате, который платит ему за помощь. Мужчина специально купил медицинский халат, приехал в больницу и дождался удобного момента, чтобы украсть борсетку. В ней было 30 тысяч рублей.
Вор уже задержан и теперь находится в СИЗО. Ему грозит тюремный срок до 5 лет.