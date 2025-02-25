Огромную больницу в центре Омска на весь день оставят без воды

На четверг, 27 февраля, запланировано очередное отключение водоснабжения в Омске. В пресс-службе «Росводоканала» сообщили, что целых 10 часов — с 10.00 до 20.00 — специалисты будут заниматься ремонтом колодца на Красном пути.