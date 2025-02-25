Огромную больницу в центре Омска на весь день оставят без воды

Posted 25 февраля, 05:00
Published 25 февраля, 05:00
Modified 25 февраля, 05:02
Updated 25 февраля, 05:02
На четверг, 27 февраля, запланировано очередное отключение водоснабжения в Омске. В пресс-службе «Росводоканала» сообщили, что целых 10 часов — с 10.00 до 20.00 — специалисты будут заниматься ремонтом колодца на Красном пути.
Без воды из-за ремонта временно останутся здания по адресам Красный путь, 127, 127/1 и 127а. В первых двух находится Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России.
Омичей попросили заранее запастись водой на период отключения.
Масштабное отключение, напомним, запланировано и завтра, 26 февраля. Адреса абонентов, которых оставят без воды, можно посмотреть в нашем материале.