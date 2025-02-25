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Posted 25 февраля, 05:00

Published 25 февраля, 05:00

Modified 25 февраля, 05:02

Updated 25 февраля, 05:02

Поликлиника на Красном Пути в Омске

Огромную больницу в центре Омска на весь день оставят без воды

25 февраля 2025, 05:00
Фото: Яндекс Карты / скриншот. Поликлиника на Красном Пути в Омске
Отключение запланировано на четверг, 27 февраля.

На четверг, 27 февраля, запланировано очередное отключение водоснабжения в Омске. В пресс-службе «Росводоканала» сообщили, что целых 10 часов — с 10.00 до 20.00 — специалисты будут заниматься ремонтом колодца на Красном пути.

Без воды из-за ремонта временно останутся здания по адресам Красный путь, 127, 127/1 и 127а. В первых двух находится Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России.

Омичей попросили заранее запастись водой на период отключения.

Масштабное отключение, напомним, запланировано и завтра, 26 февраля. Адреса абонентов, которых оставят без воды, можно посмотреть в нашем материале.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Больница#Отключение воды#Новости#Росводоканал
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