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Posted 25 февраля, 09:31

Published 25 февраля, 09:31

Modified 25 февраля, 09:33

Updated 25 февраля, 09:33

В омских школах и детских садах не хватает 775 педагогов

Некому учить детей. В омских школах и детсадах не хватает почти 800 педагогов

25 февраля 2025, 09:31
Фото: 1MI.

В омских школах и детских садах не хватает 775 педагогов

Востребованы учителя по большинству предметов. Также в школах открыты вакансии для непедагогических работников.

В школах, лицеях и гимназиях Омска по состоянию на 25 февраля не хватает 600 учителей. Такую цифру Городу55 предоставили по запросу в департаменте образования мэрии. Также в образовательных учреждениях открыто 100 непедагогических вакансий.

«Наиболее востребованы учителя: начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, физики, математики, информатики, химий, биологии, географии, истории, технологии, физической культуры», — говорится в документе, подписанным директором департамента Ларисой Крючковой.

В детских садах сейчас не хватает 175 педагогов. Также в дошкольных учреждениях открыты 137 непедагогических вакансий.

Суммарно в образовательных учреждениях Омска открыты 775 вакансий для педагогов и 237 непедагогических вакансий.

Согласно данным с сайта кадрового центра «Работа России», в омских школах учителям готовы предложить зарплату от 25 000 до 37 000 рублей.

Фото: Скриншот. Работа России

Ранее Город55 сообщал, что в омских больницах и поликлиниках не хватает 1782 медика. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием.

В целом по региону наблюдается серьезная нехватка кадров во многих сферах. Так, на одного безработного приходится примерно 18 вакансий.

Жесткий дефицит. В Омске количество вакансий в 18 раз превысило число безработных
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#Евгений Игишев#Школа#Учитель#Детские сады#Педагоги#Вакансии#Дефицит кадров#Воспитатель#Дефицит учителей
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