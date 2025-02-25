Некому учить детей. В омских школах и детсадах не хватает почти 800 педагогов

Posted 25 февраля, 09:31
Published 25 февраля, 09:31
Modified 25 февраля, 09:33
Updated 25 февраля, 09:33
В школах, лицеях и гимназиях Омска по состоянию на 25 февраля не хватает 600 учителей. Такую цифру Городу55 предоставили по запросу в департаменте образования мэрии. Также в образовательных учреждениях открыто 100 непедагогических вакансий.
«Наиболее востребованы учителя: начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, физики, математики, информатики, химий, биологии, географии, истории, технологии, физической культуры», — говорится в документе, подписанным директором департамента Ларисой Крючковой.
В детских садах сейчас не хватает 175 педагогов. Также в дошкольных учреждениях открыты 137 непедагогических вакансий.
Суммарно в образовательных учреждениях Омска открыты 775 вакансий для педагогов и 237 непедагогических вакансий.
Согласно данным с сайта кадрового центра «Работа России», в омских школах учителям готовы предложить зарплату от 25 000 до 37 000 рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в омских больницах и поликлиниках не хватает 1782 медика. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием.
В целом по региону наблюдается серьезная нехватка кадров во многих сферах. Так, на одного безработного приходится примерно 18 вакансий.