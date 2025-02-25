«Не здесь, так в Федоровке»: в омском аэропорту не планируют базировать самолеты

Posted 25 февраля, 14:01
Published 25 февраля, 14:01
Modified 25 февраля, 14:17
Updated 25 февраля, 14:17
Сегодня, 25 февраля, гендиректор аэропорта им. Карбышева Олег Селиверстов рассказал, что в ближайшее время в Омске не появится базовой авиакомпании. Причина этому в размерах аэровокзала.
«У нас нет ограничений по приему широкофюзеляжных самолетов, но у нас небольшой аэровокзал, который не позволяет сделать транзитную зону, даже внутрироссийскую. Понятно, что наличие транзитной зоны являлось бы преимуществом при рассмотрении возможности базирования. Но в нашем аэропорту такого нет. Надеюсь, что когда-нибудь это появится. Не здесь, так в Федоровке это планируется. Переговоры ведем, но прямых перспектив базирования авиакомпаний пока нет», — передает слова Селиверстова РБК Омск.
Руководитель отдела продаж авиакомпании Nordwind Airlines Александра Галикбарова рассказала, что они действительно проводят переговоры с Омском не первый год, но пока точного решения ситуации нет.
Ранее Город55 писал, что в омском аэропорту разрешили принимать самолеты нового типа.