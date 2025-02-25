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Posted 25 февраля, 14:01

Published 25 февраля, 14:01

Modified 25 февраля, 14:17

Updated 25 февраля, 14:17

В ближайшее время в Омске не появится базовой авиакомпании

«Не здесь, так в Федоровке»: в омском аэропорту не планируют базировать самолеты

25 февраля 2025, 14:01
Фото: gorod55.ru. В ближайшее время в Омске не появится базовой авиакомпании
Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

Сегодня, 25 февраля, гендиректор аэропорта им. Карбышева Олег Селиверстов рассказал, что в ближайшее время в Омске не появится базовой авиакомпании. Причина этому в размерах аэровокзала.

«У нас нет ограничений по приему широкофюзеляжных самолетов, но у нас небольшой аэровокзал, который не позволяет сделать транзитную зону, даже внутрироссийскую. Понятно, что наличие транзитной зоны являлось бы преимуществом при рассмотрении возможности базирования. Но в нашем аэропорту такого нет. Надеюсь, что когда-нибудь это появится. Не здесь, так в Федоровке это планируется. Переговоры ведем, но прямых перспектив базирования авиакомпаний пока нет», — передает слова Селиверстова РБК Омск.

Руководитель отдела продаж авиакомпании Nordwind Airlines Александра Галикбарова рассказала, что они действительно проводят переговоры с Омском не первый год, но пока точного решения ситуации нет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Международный аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Аэропорт им. Карбышева
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