Не поняли с первого раза: в Омске временно закрыли хостел после грубых нарушений

После заседания судебные приставы вручили директору компании постановление о приостановке деятельности. Затем представители ведомства выехали на место, опечатали помещения и предупредили руководство хостела об ответственности за незаконное возобновление работы до окончания срока закрытия. Ранее Городу55 стало известно, что на границе Омска с Казахстаном не пустили 19 тонн сгущенки.