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Posted 25 февраля, 07:46

Published 25 февраля, 07:46

Modified 25 февраля, 07:59

Updated 25 февраля, 07:59

Омский хостел оказался в черном списке после грубых нарушений

Не поняли с первого раза: в Омске временно закрыли хостел после грубых нарушений

25 февраля 2025, 07:46
Фото: ГУФССП России по Омской области. Омский хостел оказался в черном списке после грубых нарушений

Омский хостел опечатали после серьезных нарушений пожарной безопасности

Нарушения требований пожарной безопасности выявили повторно.

По данным ГУФССП России по Омской области, судебные приставы временно приостановили работу хостела на улице Богдана Хмельницкого, 210 в Октябрьском округе из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности.

Ранее надзорные органы уже фиксировали нарушения в этом здании, но владельцы не устранили их. В ходе повторной проверки выявлено, что:

  • Противопожарная сигнализация не передает автоматический сигнал о возгорании;
  • На втором этаже узкие коридоры;
  • Пожарные шкафы загромождают лестничные площадки;
  • Ширина некоторых путей эвакуации оказалась меньше положенного;
  • Допущен перепад высоты;
  • Здание ангара и помещение бывшего СТО не оборудованы системой оповещения о пожаре.
Нарушения выявили повторно
Нарушения выявили повторно
Нарушения выявили повторно
Нарушения выявили повторно
Нарушения выявили повторно. Фото: ГУФССП России по Омской области

Рассмотрев все доказательства, суд признал компанию ООО «Новодевелопмент» виновной в административном нарушении и постановил приостановить деятельность хостела на 15 суток. На этот период запрещено любое коммерческое использование здания, однако владельцы могут проводить работы по устранению нарушений.

После заседания судебные приставы вручили директору компании постановление о приостановке деятельности. Затем представители ведомства выехали на место, опечатали помещения и предупредили руководство хостела об ответственности за незаконное возобновление работы до окончания срока закрытия. Ранее Городу55 стало известно, что на границе Омска с Казахстаном не пустили 19 тонн сгущенки.

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#Риана Дязанцева#Омск#Пожарная безопасность#Хостел#Административное нарушение
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