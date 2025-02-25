Не поняли с первого раза: в Омске временно закрыли хостел после грубых нарушений

Posted 25 февраля, 07:46
Published 25 февраля, 07:46
Modified 25 февраля, 07:59
Updated 25 февраля, 07:59
По данным ГУФССП России по Омской области, судебные приставы временно приостановили работу хостела на улице Богдана Хмельницкого, 210 в Октябрьском округе из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности.
Ранее надзорные органы уже фиксировали нарушения в этом здании, но владельцы не устранили их. В ходе повторной проверки выявлено, что:
Рассмотрев все доказательства, суд признал компанию ООО «Новодевелопмент» виновной в административном нарушении и постановил приостановить деятельность хостела на 15 суток. На этот период запрещено любое коммерческое использование здания, однако владельцы могут проводить работы по устранению нарушений.
После заседания судебные приставы вручили директору компании постановление о приостановке деятельности. Затем представители ведомства выехали на место, опечатали помещения и предупредили руководство хостела об ответственности за незаконное возобновление работы до окончания срока закрытия. Ранее Городу55 стало известно, что на границе Омска с Казахстаном не пустили 19 тонн сгущенки.