Нападающий «Авангарда» Якупов рассказал о жизни в Омске сейчас и два года назад

Напомним, что ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о сумме, которая необходима для комфортной жизни в Омске. По мнению защитника, жить можно на любую сумму — главное правильно распределить финансы. Однако разница все равно будет ощущаться: в Омске на жизнь может хватить и до 100 тысяч рублей.