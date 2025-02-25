Нападающий «Авангарда» Якупов рассказал о жизни в Омске сейчас и два года назад

Posted 25 февраля, 09:23
Published 25 февраля, 09:23
Modified 25 февраля, 09:25
Updated 25 февраля, 09:25
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в разговоре с пресс-службой хоккейного клуба рассказал о впечатлениях от жизни в Омске. Форвард отметил, что за два года, прошедшие с его первого приезда, город поменялся в лучшую сторону.
«Сейчас мне Омск больше нравится, чем два года назад», — сказал Якупов в эфире выпуска шоу «Авангард ТВ».
Он также добавил, что считает G-Drive Арену лучшей ледовой площадкой на данный момент.
Наиль Якупов вернулся в «Авангард» по ходу текущего регулярного чемпионата и стал одним из системообразующих игроков команды. Более того, нападающий проводит свой лучший сезон в карьере и радует результатами омских болельщиков: за 60 матчей «регулярки» нападающий набрал 42 очка (22+20).
Напомним, что ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о сумме, которая необходима для комфортной жизни в Омске. По мнению защитника, жить можно на любую сумму — главное правильно распределить финансы. Однако разница все равно будет ощущаться: в Омске на жизнь может хватить и до 100 тысяч рублей.