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Posted 25 февраля, 09:23

Published 25 февраля, 09:23

Modified 25 февраля, 09:25

Updated 25 февраля, 09:25

Наиль Якупов

Нападающий «Авангарда» Якупов рассказал о жизни в Омске сейчас и два года назад

25 февраля 2025, 09:23
Фото: ХК «Авангард». Наиль Якупов
По мнению хоккеиста, за два года город поменялся в лучшую сторону.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в разговоре с пресс-службой хоккейного клуба рассказал о впечатлениях от жизни в Омске. Форвард отметил, что за два года, прошедшие с его первого приезда, город поменялся в лучшую сторону.

«Сейчас мне Омск больше нравится, чем два года назад», — сказал Якупов в эфире выпуска шоу «Авангард ТВ».

Он также добавил, что считает G-Drive Арену лучшей ледовой площадкой на данный момент.

Наиль Якупов вернулся в «Авангард» по ходу текущего регулярного чемпионата и стал одним из системообразующих игроков команды. Более того, нападающий проводит свой лучший сезон в карьере и радует результатами омских болельщиков: за 60 матчей «регулярки» нападающий набрал 42 очка (22+20).

Напомним, что ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о сумме, которая необходима для комфортной жизни в Омске. По мнению защитника, жить можно на любую сумму — главное правильно распределить финансы. Однако разница все равно будет ощущаться: в Омске на жизнь может хватить и до 100 тысяч рублей.

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