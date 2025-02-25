Награжден медалями: в зоне СВО погиб 36-летний боец из Омской области

В четверг, 27 февраля, в селе Троицкое состоится прощание с 36-летним Фархатом Ахметовым. В администрации Троицкого сельского поселения рассказали, что мужчина погиб 15 февраля 2025 года. Он исполнял воинский долг во время спецоперации.