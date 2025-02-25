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Posted 25 февраля, 06:46

Published 25 февраля, 06:46

Modified 25 февраля, 06:48

Updated 25 февраля, 06:48

В Омской области похоронят 36-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

Награжден медалями: в зоне СВО погиб 36-летний боец из Омской области

25 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области похоронят 36-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

Церемония прощания пройдет в селе Троицкое 27 февраля.

В четверг, 27 февраля, в селе Троицкое состоится прощание с 36-летним Фархатом Ахметовым. В администрации Троицкого сельского поселения рассказали, что мужчина погиб 15 февраля 2025 года. Он исполнял воинский долг во время спецоперации.

В зону СВО Ахметов ушел добровольцем. Среди его наград — медали Минобороны РФ за воинскую доблесть и медаль участника СВО. Прощание запланировано на 10 часов 27 февраля. Оно пройдет по адресу 1-й Дачный переулок, 4.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Юлия Истомина#Общество#Омский район#Новости#Похороны#Прощание#Сво#Троицкое#Участник СВО
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