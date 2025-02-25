Награжден медалями: в зоне СВО погиб 36-летний боец из Омской области

Posted 25 февраля, 06:46
Published 25 февраля, 06:46
Modified 25 февраля, 06:48
Updated 25 февраля, 06:48
В четверг, 27 февраля, в селе Троицкое состоится прощание с 36-летним Фархатом Ахметовым. В администрации Троицкого сельского поселения рассказали, что мужчина погиб 15 февраля 2025 года. Он исполнял воинский долг во время спецоперации.
В зону СВО Ахметов ушел добровольцем. Среди его наград — медали Минобороны РФ за воинскую доблесть и медаль участника СВО. Прощание запланировано на 10 часов 27 февраля. Оно пройдет по адресу 1-й Дачный переулок, 4.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.