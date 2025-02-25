На трассе Омск-Муромцево произошло массовое ДТП с автобусом: один человек погиб

Posted 25 февраля, 07:10
Published 25 февраля, 07:10
Modified 25 февраля, 07:16
Updated 25 февраля, 07:16
Омская полиция сообщает, сегодня около 10:00 на трассе Омск–Муромцево произошло массовое ДТП. По предварительным данным, авария случилась на 261-м километре трассы.
По данным прокуратуры, в составе колонны из четырех грузовиков двигался большегруз SITRAK, у которого на повороте вынесло прицеп на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», в которой находились не менее 9 человек.
После этого к месту аварии подъехал Lexus — водитель остановился, чтобы помочь пострадавшим. Однако в него сзади врезался еще один большегруз. Сообщается об одном погибшем пассажире «ГАЗели». Остальные, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
СУ СК России по Омской области устанавливают обстоятельства ДТП: условия труда водителей и состояние машин. Ранее стало известно о смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск, в котором пожарные спасли зажатого в машине мужчину.