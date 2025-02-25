gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 07:10

Published 25 февраля, 07:10

Modified 25 февраля, 07:16

Updated 25 февраля, 07:16

На трассе Омск–Муромцево произошло массовое ДТП: есть погибшие

На трассе Омск-Муромцево произошло массовое ДТП с автобусом: один человек погиб

25 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI. На трассе Омск–Муромцево произошло массовое ДТП: есть погибшие

В массовом ДТП с автобусом на трассе Омск-Муромцево погиб человек

В микроавтобусе находилось не менее 9 человек, один из которых погиб.

Омская полиция сообщает, сегодня около 10:00 на трассе Омск–Муромцево произошло массовое ДТП. По предварительным данным, авария случилась на 261-м километре трассы.

По данным прокуратуры, в составе колонны из четырех грузовиков двигался большегруз SITRAK, у которого на повороте вынесло прицеп на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», в которой находились не менее 9 человек.

Сообщается об одном погибшем в массовом ДТП
Сообщается об одном погибшем в массовом ДТП. Фото: УМВД России по омской обалсти

После этого к месту аварии подъехал Lexus — водитель остановился, чтобы помочь пострадавшим. Однако в него сзади врезался еще один большегруз. Сообщается об одном погибшем пассажире «ГАЗели». Остальные, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

СУ СК России по Омской области устанавливают обстоятельства ДТП: условия труда водителей и состояние машин. Ранее стало известно о смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск, в котором пожарные спасли зажатого в машине мужчину.

Глава СК Бастрыкин проследит за ходом дела о массовом ДТП с автобусами в Омске
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Полиция#Омск#Смертельное ДТП#Прокуратура#Уголовное дело#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика