Мощный снегопад обрушится на Омскую область

Posted 25 февраля, 17:48
Published 25 февраля, 17:48
Modified 25 февраля, 17:50
Updated 25 февраля, 17:50
По данным сервиса Ventusky, уже в четверг, 27 февраля, на Омскую область с утра обрушится сильный снегопад. Осадки будут выпадать до вечера, температура воздуха будет в пределах -5… -7 градусов.
В начале весны, по прогнозу синоптиков, будет достаточно комфортная и стабильная погода. На этих выходных, 1 и 2 марта будет около -5 градусов. Такая же температура ожидается и в течение следующей недели.
Ранее мы писали, что в преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.