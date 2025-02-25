gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 17:48

Published 25 февраля, 17:48

Modified 25 февраля, 17:50

Updated 25 февраля, 17:50

Мощный снегопад обрушится на Омскую область

Мощный снегопад обрушится на Омскую область

25 февраля 2025, 17:48
Фото: 1MI.
Обильные осадки выпадут накануне весны.

По данным сервиса Ventusky, уже в четверг, 27 февраля, на Омскую область с утра обрушится сильный снегопад. Осадки будут выпадать до вечера, температура воздуха будет в пределах -5… -7 градусов.

В начале весны, по прогнозу синоптиков, будет достаточно комфортная и стабильная погода. На этих выходных, 1 и 2 марта будет около -5 градусов. Такая же температура ожидается и в течение следующей недели.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что в преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.

К Омской области приближается настоящее весеннее потепление
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Гидрометцентр РФ#Казахстан#Паводок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика