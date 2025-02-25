Кто претендует на льготную ипотеку в 2025 году: доступно о программах и условиях

Posted 25 февраля, 04:34
Published 25 февраля, 04:34
Modified 25 февраля, 04:34
Updated 25 февраля, 04:34
Льготная ипотека — это государственная программа, которая позволяет некоторым категориям россиян получить заем на покупку жилья на более выгодных условиях по сравнению с традиционными ипотечными программами. Например, сейчас процентная ставка во многих банках страны превышает 29%, в то время как кредит по семейной ипотеке можно взять со ставкой 6%, а по сельской — 2%.
Сейчас в России работает шесть льготных программ: семейная, IT-ипотека, дальневосточная и арктическая ипотеки, а также военная и сельская. Подробнее о каждой из них расскажем в материале.
Семейная ипотека — одна из самых востребованных программ. Получить кредит могут родители, у которых есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно, двое и более несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью. В 2025 году ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, приобретать жилье можно как в новостройках, так и на вторичном рынке.
Сумма льготного кредита составляет до 12 млн рублей для жителей Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20%. Кредит выдается на срок до 30 лет.
IT-ипотека — это специальная программа для сотрудников IT-компаний. Она позволяет воспользоваться льготами для покупки жилья и снижает процентную ставку до 6%. Оформить ИТ-ипотеку могут специалисты, работающие в сфере информационных технологий — не менее 3 месяцев в одной организации. Им должно быть от 18 до 50 лет включительно. При этом отмечается, что такой кредит могут получить только жители регионов, на россиян из Москвы, а также Санкт-Петербурга этот заем не распространяется.
Специальные программы для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны позволяют купить жилье на этих территориях со ставкой 2% годовых и сроком кредита максимум на 20 лет. Такая льгота подойдет не только для уже проживающих в этих регионах граждан, но и для тех, кто хочет взять средства специально для переезда туда.
Сельская ипотека предоставляется по ставке до 3% годовых. Главное условие программы — приобретаемое жилье обязательно должно находиться на территории села, рабочего поселка, поселка городского типа, а также малого города с населением до 30 тысяч человек. Итоговое решение по выдаче такого кредита принимает Министерство сельского хозяйства.
Если этот пункт выполнен, покупателя ждет кредит на сумму до 6 млн рублей, первоначальный взнос 20% и максимальная ставка от 0,1 (на приграничных территориях) до 3%.
В рамках этой программы кредит на покупку жилья военнослужащим погашает государство, пока он служит в Вооруженных силах Российской Федерации. На получение такой ипотеки не влияют семейное положение, наличие другой недвижимости и другие факторы. Однако есть нюанс: если военный решит прекратить службу досрочно, ему придется вернуть все бюджетные деньги и выплачивать их дальше банку самостоятельно.
Несмотря на все преимущества, существует ряд причин, по которым банк может отказать в выдаче льготной ипотеки. Вот основные из них:
Чтобы максимально снизить риск отказа, необходимо тщательно подготовить документы и учесть требования банка.
Согласно различным прогнозам, в 2025 году ожидается дальнейшее развитие программ льготной ипотеки. Возможно, что процентные ставки упадут ниже нынешних уровней, также вполне вероятно расширение программ для более широкого круга граждан. Например, в начале года представители строительной отрасли предложили разработать программу льготной ипотеки для пар, которые только планируют ребенка. По их задумке, супруги без детей смогут рассчитывать на кредит под 6% годовых с условием, что станут родителями в течение двух лет. Если же этого сделать не получится, ставка будет пересчитана на рыночную.
Напомним, что в Омской области планируют запустить льготную ипотеку для молодых педагогов. Сейчас чиновники выясняют, сколько учителей в регионе могут заинтересоваться такой поддержкой. Окончательное решение по программе примут после обработки собранных данных. Если проект одобрят, то учителя смогут получить господдержку в размере 450 тысяч рублей.