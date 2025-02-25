Кто претендует на льготную ипотеку в 2025 году: доступно о программах и условиях

IT-ипотека — это специальная программа для сотрудников IT-компаний. Она позволяет воспользоваться льготами для покупки жилья и снижает процентную ставку до 6%. Оформить ИТ-ипотеку могут специалисты, работающие в сфере информационных технологий — не менее 3 месяцев в одной организации. Им должно быть от 18 до 50 лет включительно. При этом отмечается, что такой кредит могут получить только жители регионов, на россиян из Москвы, а также Санкт-Петербурга этот заем не распространяется.