Инсайдер: «Авангард» претендовал на лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо

Posted 25 февраля, 10:29
Published 25 февраля, 10:29
Modified 25 февраля, 10:29
Updated 25 февраля, 10:29
Стало известно, что омский «Авангард» претендовал на подписание контракта с канадским хоккеистом Джошуа Ливо, который сейчас выступает за «Салават Юлаев». Руководство омичей предлагало форварду сотрудничество, но он решил остаться в Уфе еще на два сезона. Ливо рассказал, что полностью доволен своей командой, партнерами, тренерским штабом, и не понимает, зачем что-то менять, если все устраивает.
По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, интерес к нападающему в разной степени проявляли «Авангард», «Амур» и «Металлург». Агент игрока также говорил о заинтересованности со стороны челябинского «Трактора», этот вариант был выгоднее с точки зрения бонусов, однако они оказались не главным фактором.
«По моим данным, зарплата Ливо составит 110 миллионов рублей за сезон и еще 30 миллионов в качестве бонуса ему может достаться в случае попадания в тройку самых результативных игроков по итогам регулярного чемпионата», — пишет Зислис в своем телеграм-канале.
Напомним, что на прошлой неделе руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.