Инсайдер: «Авангард» претендовал на лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо

Стало известно, что омский «Авангард» претендовал на подписание контракта с канадским хоккеистом Джошуа Ливо, который сейчас выступает за «Салават Юлаев». Руководство омичей предлагало форварду сотрудничество, но он решил остаться в Уфе еще на два сезона. Ливо рассказал, что полностью доволен своей командой, партнерами, тренерским штабом, и не понимает, зачем что-то менять, если все устраивает.