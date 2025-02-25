Хоккеист из Омска снялся в новом сезоне сериала «Мажор»

Posted 25 февраля, 07:20
Published 25 февраля, 07:20
Modified 25 февраля, 07:41
Updated 25 февраля, 07:41
Хоккеист системы омского «Авангарда» Даниил Сероух, выступающий в ХК «Сочи», снялся в новом сезоне сериала «Мажор» (18+) с Павлом Прилучным. Напомним, что недавно нападающий вписал свое имя в историю Континентальной хоккейной лиги, забросив пять шайб в ворота «Динамо» за один матч. Этот пента-трик стал первым за 16 лет.
После триумфа администратор официального телеграм-канала сочинского клуба в шутку предложил снять Сероуха в кино и отметил в публикации аккаунт Кинопоиска. Так и произошло. Онлайн-кинотеатр пригласил хоккеиста на съемочную площадку «Мажора», сейчас команда как раз работает в Сочи.
Съемки прошли в гостинице Mantera Supreme, там снималась сцена, в которой главный герой Игорь Соколовский представлял на инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниила Сероуха включили в число гостей мероприятия и даже написали для него небольшой эпизод, в котором один из персонажей узнает, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одном матче.
Ранее Город55 писал об актере из Омска, который снялся в сериале на ТНТ о покорителях Москвы.