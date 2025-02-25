Хоккеист из Омска снялся в новом сезоне сериала «Мажор»

Съемки прошли в гостинице Mantera Supreme, там снималась сцена, в которой главный герой Игорь Соколовский представлял на инвестиционном форуме свой бизнес-проект. Даниила Сероуха включили в число гостей мероприятия и даже написали для него небольшой эпизод, в котором один из персонажей узнает, что перед ним хоккеист, забивший пять голов в одном матче.