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Posted 25 февраля, 06:38

Published 25 февраля, 06:38

Modified 25 февраля, 06:51

Updated 25 февраля, 06:51

На место выехали 18 спасателей и 5 единиц техники

Густой черный дым из окна. В Омске вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома

25 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI. На место выехали 18 спасателей и 5 единиц техники

В Омске на 2-й Молодежной сгорела квартира в пятиэтажке

Площадь пожара составила 15 «квадратов». Спасатели вывели из здания 9 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Октябрьском округе Омска сегодня произошел пожар в одной из квартир на первом этаже жилого дома. Очевидцы выложили кадры с места в паблике «ЧП Омск».

Загорелась квартира на первом этаже
Загорелась квартира на первом этаже. Фото: Скриншот. ЧП Омск

В МЧС уточнили, что пожар произошел на улице 2-я Молодежная. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место выехали 18 спасателей и 5 единиц техники. Пожарные вывели из здания 9 человек. О погибших не сообщается.

«Ликвидация открытого горения: 09:08. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара», — добавили в МЧС.

Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин запросил доклад о расследовании жуткого пожара в селе под Омском, где погибли четыре человека.

Глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад о расследовании пожара в омском селе
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#МЧС#Жилой дом
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