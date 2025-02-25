Густой черный дым из окна. В Омске вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома

Posted 25 февраля, 06:38
Published 25 февраля, 06:38
Modified 25 февраля, 06:51
Updated 25 февраля, 06:51
В Октябрьском округе Омска сегодня произошел пожар в одной из квартир на первом этаже жилого дома. Очевидцы выложили кадры с места в паблике «ЧП Омск».
В МЧС уточнили, что пожар произошел на улице 2-я Молодежная. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место выехали 18 спасателей и 5 единиц техники. Пожарные вывели из здания 9 человек. О погибших не сообщается.
«Ликвидация открытого горения: 09:08. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара», — добавили в МЧС.
Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин запросил доклад о расследовании жуткого пожара в селе под Омском, где погибли четыре человека.