Гидрометцентр озвучил прогноз по весеннему паводку в Омской области

В преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.