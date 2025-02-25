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Posted 25 февраля, 06:11

Published 25 февраля, 06:11

Modified 25 февраля, 06:57

Updated 25 февраля, 06:57

Гидрометцентр озвучил прогноз по весеннему паводку в Омской области

Гидрометцентр озвучил прогноз по весеннему паводку в Омской области

25 февраля 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Потепление до плюсовой температуры придет в регион уже в начале марта.

В преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.

«По состоянию на конец января с начала зимы по данным РГП „Казгидромет“ в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15–41% осадков больше нормы. Почва повсеместно хорошо промерзла, что будет способствовать малым потерям воды на впитывание в почву в период прохождения половодья», — сообщили в Гидрометцентре.

Отметим, что, по данным сервиса Ventusky, в Омской области придет потепление до плюсовой температуры уже в начале весны. Как прогнозируют синоптики, уже 9 марта в регионе температура воздуха поднимется до +2 градусов, 10 марта — будет в пределах 0… +1 градуса.

Прогноз погоды в Омске в марте
Прогноз погоды в Омске в марте. Фото: Ventusky

Добавим, что, по прогнозу УГМС, снег начнет таять в середине марта. Мы узнали у специалистов, как уровень воды влияет на экосистему. Подробнее об этом — в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Казахстан#Паводок#Тюменская область#Иртыш#Гидрометцентр#Осадки#Синоптики#Ишим
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