Гидрометцентр озвучил прогноз по весеннему паводку в Омской области

Posted 25 февраля, 06:11
Published 25 февраля, 06:11
Modified 25 февраля, 06:57
Updated 25 февраля, 06:57
В преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.
«По состоянию на конец января с начала зимы по данным РГП „Казгидромет“ в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15–41% осадков больше нормы. Почва повсеместно хорошо промерзла, что будет способствовать малым потерям воды на впитывание в почву в период прохождения половодья», — сообщили в Гидрометцентре.
Отметим, что, по данным сервиса Ventusky, в Омской области придет потепление до плюсовой температуры уже в начале весны. Как прогнозируют синоптики, уже 9 марта в регионе температура воздуха поднимется до +2 градусов, 10 марта — будет в пределах 0… +1 градуса.
Добавим, что, по прогнозу УГМС, снег начнет таять в середине марта. Мы узнали у специалистов, как уровень воды влияет на экосистему. Подробнее об этом — в нашем материале.