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Posted 25 февраля, 07:15

Published 25 февраля, 07:15

Modified 25 февраля, 07:15

Updated 25 февраля, 07:15

«Газпромнефть-СМ» обучает персонал с помощью новых цифровых технологий

«Газпромнефть-СМ» обучает персонал с помощью новых цифровых технологий

25 февраля 2025, 07:15
Фото: Дмитрий Верхоробин.
Новая программа стала частью стратегии цифрового развития персонала.

В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» продолжается развитие инфраструктуры для повышения квалификации персонала. В частности, в учебную программу теперь интегрированы новые цифровые модули, благодаря которым сотрудники улучшают навыки работы с оборудованием.

Специалисты проходят тренинги на компьютерных комплексах, обеспечивающих цифровую визуализацию основных технологических объектов. В частности, моделируются процессы деасфальтизации, депарафинизации и селективной очистки, которые применяются при производстве базовых и товарных масел.

«Развитие производства — это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов, — констатирует генеральный директор компании Анатолий Скоромец. — Комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев. Тем самым мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников».

В общей сложности обучение пройдут более 600 человек. Стоит отметить, что ранее «Газпромнефть-смазочные материалы» внедрили цифровые модули, помогающие научиться управлять производством синтетических базовых масел. Соответствующие программы разработаны отечественными компаниями.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Газпромнефть-СМ#Работа с персоналом
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