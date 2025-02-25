«Газпромнефть-СМ» обучает персонал с помощью новых цифровых технологий

В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» продолжается развитие инфраструктуры для повышения квалификации персонала. В частности, в учебную программу теперь интегрированы новые цифровые модули, благодаря которым сотрудники улучшают навыки работы с оборудованием.