«Газпромнефть-СМ» обучает персонал с помощью новых цифровых технологий

Posted 25 февраля, 07:15
Published 25 февраля, 07:15
Modified 25 февраля, 07:15
Updated 25 февраля, 07:15
В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» продолжается развитие инфраструктуры для повышения квалификации персонала. В частности, в учебную программу теперь интегрированы новые цифровые модули, благодаря которым сотрудники улучшают навыки работы с оборудованием.
Специалисты проходят тренинги на компьютерных комплексах, обеспечивающих цифровую визуализацию основных технологических объектов. В частности, моделируются процессы деасфальтизации, депарафинизации и селективной очистки, которые применяются при производстве базовых и товарных масел.
«Развитие производства — это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов, — констатирует генеральный директор компании Анатолий Скоромец. — Комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев. Тем самым мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников».
В общей сложности обучение пройдут более 600 человек. Стоит отметить, что ранее «Газпромнефть-смазочные материалы» внедрили цифровые модули, помогающие научиться управлять производством синтетических базовых масел. Соответствующие программы разработаны отечественными компаниями.