«Чистое вредительство»: омичи пожаловались на незаконный забор у жилых домов

Жители микрорайона «Березовая роща» на Левобережье пожаловались на незаконно возведенный забор рядом с домами. По словам местных, он блокирует проход к детскому саду и школе, а также создает сильные неудобства людям с детскими санками и колясками. Отмечается, что изначально микрорайон сдавался застройщиком как единое пространство с детскими площадками и общими, пересекающихся по линиям межевания, объектами на придомовой территории.