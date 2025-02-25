«Чистое вредительство»: омичи пожаловались на незаконный забор у жилых домов

Posted 25 февраля, 13:39
Published 25 февраля, 13:39
Modified 25 февраля, 13:39
Updated 25 февраля, 13:39
Жители микрорайона «Березовая роща» на Левобережье пожаловались на незаконно возведенный забор рядом с домами. По словам местных, он блокирует проход к детскому саду и школе, а также создает сильные неудобства людям с детскими санками и колясками. Отмечается, что изначально микрорайон сдавался застройщиком как единое пространство с детскими площадками и общими, пересекающихся по линиям межевания, объектами на придомовой территории.
«В Березовой роще на Левом берегу установлен очередной забор, который блокирует проход жителям соседних домов и не дает возможности беспрепятственно попасть в детский сад №65 и школу №24. Год назад был поставлен забор между домами Ватутина, 14, 16, 18 и Архитекторов, 21, 23, 25, были неоднократные жалобы в администрацию — все без результата. Сейчас еще один забор параллельно первому. Администрация, примите меры!» — жалуется омичка в паблике «ЧП Омск».
Обращение поддержали другие местные жители. Омичка Наталья отметила, что через калитки и ворота ходили все жители микрорайона практически без препятствий, сейчас же такой возможности нет.
«Это чистое вредительство, в первую очередь направленное на родителей с маленькими детьми, которых везут на коляска и санках, а так же пожилых людей. Всё остальные и через забор перелезут!» — пишет она.
Есть и те, кто считает установку забора правильной.
«Мы давно отгородились, а раньше пробку через наш двор объезжали! Машину поставить негде было, с соседнего дома ставили! В соседнем доме баня, тоже у нас парковались! Оно нам надо? Сейчас, даже мусора в почтовых ящиках нет! А ходить через наш двор не надо, за домом прекрасная дорожка», — считает омич.
Напомним, что в прошлом году на похожую проблему жаловались жители Старой Московки.