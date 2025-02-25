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Posted 25 февраля, 08:29

Published 25 февраля, 08:29

Modified 25 февраля, 08:31

Updated 25 февраля, 08:31

В ДТП на Богдана Хмельницкого обошлось без пострадавших

«Бойня за пассажиров»: в Омске на Богдана Хмельницкого столкнулся автобус с трамваем

25 февраля 2025, 08:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области. В ДТП на Богдана Хмельницкого обошлось без пострадавших

Рядом с омским ТЦ «Парк» столкнулись автобус и трамвай, «набитые» пассажирами

В общей сложности в общественном транспорте находилось 25 человек: никто из них не пострадал.

Сегодня в районе 12 часов недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ и ТЦ «Парк» на Богдана Хмельницкого произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись автобус «Нефаз» №33 под управлением 34-летнего мужчины и трамвай №8, которым управляла 43-летняя женщина.

Виновником столкновения стал водитель «Нефаза», который, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра. В момент аварии в автобусе было 10 пассажиров, а в трамвае — 15 человек. Никто из них не пострадал.

Кадры с места ДТП на Богдана Хмельницкого
Кадры с места ДТП на Богдана Хмельницкого
Кадры с места ДТП на Богдана Хмельницкого
Кадры с места ДТП на Богдана Хмельницкого. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установят окончательные причины ДТП.

В комментариях под постом об аварии один мужчина пошутил, что «муниципалы устроили бойню за пассажира».

Напомним, во вторник произошло смертельное ДТП на трассе Омск-Муромцево. В ходе массовой аварии с участием автобуса, грузовиком и легковушек погиб один человек.

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#Юлия Истомина#Транспорт#ДТП#Омск#Общественный транспорт#Новости#Госавтоинспекция
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