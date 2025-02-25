«Бойня за пассажиров»: в Омске на Богдана Хмельницкого столкнулся автобус с трамваем

Posted 25 февраля, 08:29
Published 25 февраля, 08:29
Modified 25 февраля, 08:31
Updated 25 февраля, 08:31
Сегодня в районе 12 часов недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ и ТЦ «Парк» на Богдана Хмельницкого произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись автобус «Нефаз» №33 под управлением 34-летнего мужчины и трамвай №8, которым управляла 43-летняя женщина.
Виновником столкновения стал водитель «Нефаза», который, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра. В момент аварии в автобусе было 10 пассажиров, а в трамвае — 15 человек. Никто из них не пострадал.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установят окончательные причины ДТП.
В комментариях под постом об аварии один мужчина пошутил, что «муниципалы устроили бойню за пассажира».
Напомним, во вторник произошло смертельное ДТП на трассе Омск-Муромцево. В ходе массовой аварии с участием автобуса, грузовиком и легковушек погиб один человек.