Жесткий дефицит. В Омске количество вакансий в 18 раз превысило число безработных

Posted 24 февраля, 06:04
Published 24 февраля, 06:04
Modified 24 февраля, 06:07
Updated 24 февраля, 06:07
В Омске по состоянию на 24 февраля зарегистрировано 1 195 безработных, при этом открыто 21 317 вакансий. Такие цифры Городу55 предоставили в региональном отделении кадрового центра «Работа России». В целом по Омской области показатели следующие: количество безработных — 6 928 человек, число вакансий — 26 401.
В службе занятости сообщили, что наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы.
В пятницу, 28 февраля, в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11 пройдет традиционная ярмарка вакансий для соискателей. С кандидатами готовы будут пообщаться представители ОМКБ, ЦКБА, «Омскводоканала», АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), ТД «Шкуренко», ООО «Лента», СШОР «Динамо», ИК-8 и других организаций. Ярмарка начнется в 11 часов.
На минувшей неделе Город55 рассказывал, что в государственных больницах Омской области не хватает 1782 специалиста. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием. Также дефицит кадров ощущается в оборонно-промышленном комплексе. По последним данным, на омских предприятиях ОПК было открыто более тысячи вакансий.