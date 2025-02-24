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Posted 24 февраля, 06:04

Published 24 февраля, 06:04

Modified 24 февраля, 06:07

Updated 24 февраля, 06:07

Сейчас в Омской области безработными числятся 6 928 человек

Жесткий дефицит. В Омске количество вакансий в 18 раз превысило число безработных

24 февраля 2025, 06:04
Фото: 1MI. Сейчас в Омской области безработными числятся 6 928 человек

В Омске на одного безработного пришлось 18 открытых вакансий

В кадровом центре «Работа России» сообщили, в каких сферах в Омске не хватает больше всего работников.

В Омске по состоянию на 24 февраля зарегистрировано 1 195 безработных, при этом открыто 21 317 вакансий. Такие цифры Городу55 предоставили в региональном отделении кадрового центра «Работа России». В целом по Омской области показатели следующие: количество безработных — 6 928 человек, число вакансий — 26 401.

В службе занятости сообщили, что наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности. К последней категории относятся вакансии контрактной службы.

В пятницу, 28 февраля, в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11 пройдет традиционная ярмарка вакансий для соискателей. С кандидатами готовы будут пообщаться представители ОМКБ, ЦКБА, «Омскводоканала», АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), ТД «Шкуренко», ООО «Лента», СШОР «Динамо», ИК-8 и других организаций. Ярмарка начнется в 11 часов.

На минувшей неделе Город55 рассказывал, что в государственных больницах Омской области не хватает 1782 специалиста. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием. Также дефицит кадров ощущается в оборонно-промышленном комплексе. По последним данным, на омских предприятиях ОПК было открыто более тысячи вакансий.

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#Евгений Игишев#Омск#Здравоохранение#Безработица#Вакансии#Утилизация отходов
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