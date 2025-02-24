Жесткий дефицит. В Омске количество вакансий в 18 раз превысило число безработных

На минувшей неделе Город55 рассказывал, что в государственных больницах Омской области не хватает 1782 специалиста. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием. Также дефицит кадров ощущается в оборонно-промышленном комплексе. По последним данным, на омских предприятиях ОПК было открыто более тысячи вакансий.