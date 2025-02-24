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Posted 24 февраля, 08:24

Published 24 февраля, 08:24

Modified 24 февраля, 08:49

Updated 24 февраля, 08:49

Стало известно, какие книги читают омичи

Вечные книги: омичи стали чаще читать произведения русских классиков

24 февраля 2025, 08:24
Фото: 1MI. Стало известно, какие книги читают омичи

В Омской области резко вырос спрос на русскую литературу «Золотого века»

Больше всего скупают книги Александра Сергеевича Пушкина.

Аналитики Авито сообщили Городу55, что жители Омской области стали чаще интересоваться русской классикой. Продажи книг известных отечественных писателей за прошедший год выросли на 13% по сравнению с 2023 годом, а в январе 2025 года интерес к таким произведениям увеличился сразу в полтора раза.

Наибольшую популярность среди омичей завоевали книги:

Все эти писатели принадлежат к «Золотому веку» русской литературы.

Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений — благодаря этому книги русских классиков стали доступнее. По данным Авито, средняя стоимость таких изданий в 2024 году снизилась на 10%.

Кого читали омичи в 2024 году:

  • Бунин — продажи увеличились в 2,5 раза;
  • Гончаров — произведения покупали на 70% чаще;
  • Лермонтов с ростом продаж на 13%;
  • Пушкин (+13%);
  • Достоевский (+7%).

Кого читают омичи в 2025 году:

  • Лермонтов — его книги покупали в 2,5 раза чаще;
  • Достоевский — рост продаж подскочил в 2 раза;
  • Пушкин — продажи увеличились на 82%.

Ранее Город55 составлял тест, в котором надо угадать произведения Александра Сергеевича Пушкина по кинематографическим синопсисам.

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Авито#Книги#Литература
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