Вечные книги: омичи стали чаще читать произведения русских классиков

Posted 24 февраля, 08:24
Published 24 февраля, 08:24
Modified 24 февраля, 08:49
Updated 24 февраля, 08:49
Аналитики Авито сообщили Городу55, что жители Омской области стали чаще интересоваться русской классикой. Продажи книг известных отечественных писателей за прошедший год выросли на 13% по сравнению с 2023 годом, а в январе 2025 года интерес к таким произведениям увеличился сразу в полтора раза.
Наибольшую популярность среди омичей завоевали книги:
Все эти писатели принадлежат к «Золотому веку» русской литературы.
Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений — благодаря этому книги русских классиков стали доступнее. По данным Авито, средняя стоимость таких изданий в 2024 году снизилась на 10%.
Кого читали омичи в 2024 году:
Кого читают омичи в 2025 году:
Ранее Город55 составлял тест, в котором надо угадать произведения Александра Сергеевича Пушкина по кинематографическим синопсисам.