Вечные книги: омичи стали чаще читать произведения русских классиков

Аналитики Авито сообщили Городу55, что жители Омской области стали чаще интересоваться русской классикой. Продажи книг известных отечественных писателей за прошедший год выросли на 13% по сравнению с 2023 годом, а в январе 2025 года интерес к таким произведениям увеличился сразу в полтора раза.