В районе Омской области ввели карантин из-за смертельно опасного вируса

Posted 24 февраля, 11:34
Published 24 февраля, 11:34
Modified 24 февраля, 11:34
Updated 24 февраля, 11:34
В Калачинском районе Омской области выявили очаг бешенства. Опасный вирус обнаружили в деревне Новоградка у животного в одном из подсобных хозяйств по адресу ул. Восточная, 5. Опасной считается территория, прилегающая к этой постройке в радиусе 3 километров, следует из указа губернатора Омской области.
Карантин будет действовать до 21 апреля 2025 года. До этого времени в очаге бешенства нельзя будет лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить их с территории, проводить массовые мероприятия.
Напомним, что в регионе сейчас фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, по состоянию на понедельник, 24 февраля, на карантине находятся 59 классов в 26 школах и 69 групп в 48 детских садах.