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Posted 24 февраля, 11:34

Published 24 февраля, 11:34

Modified 24 февраля, 11:34

Updated 24 февраля, 11:34

В Омской области выявили очаг бешенства

В районе Омской области ввели карантин из-за смертельно опасного вируса

24 февраля 2025, 11:34
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области выявили очаг бешенства
В Калачинском районе у животного выявили вирус бешенства.

В Калачинском районе Омской области выявили очаг бешенства. Опасный вирус обнаружили в деревне Новоградка у животного в одном из подсобных хозяйств по адресу ул. Восточная, 5. Опасной считается территория, прилегающая к этой постройке в радиусе 3 километров, следует из указа губернатора Омской области.

Карантин будет действовать до 21 апреля 2025 года. До этого времени в очаге бешенства нельзя будет лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить их с территории, проводить массовые мероприятия.

Напомним, что в регионе сейчас фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, по состоянию на понедельник, 24 февраля, на карантине находятся 59 классов в 26 школах и 69 групп в 48 детских садах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Карантин#Новости#Указ#Указы губернатора#Карантинные меры#Карантинные ограничения
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