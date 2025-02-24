В Омскую область едва не попали 14 тонн подозрительных семян подсолнечника

Posted 24 февраля, 05:36
Published 24 февраля, 05:36
Modified 24 февраля, 05:38
Updated 24 февраля, 05:38
В региональном Россельхознадзоре рассказали, что через пограничный пункт пропуска «Черлакский» в Омской области пытались завезти около 14,4 тонн небезопасных семян подсолнечника. Большая партия должна была поступить на территорию России из Казахстана.
Во время проверки документов в них выявили нарушение, а именно данные в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации из сопроводительных документов на груз. В итоге перевозчика семян привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. А подозрительный груз при этом пришлось отправить обратно в Казахстан.
Ранее, напомним, в северном районе Омской области ввели карантин из-за выявленного случая лейкоза КРС. На территории Большереченского района на этот период действуют ограничения.