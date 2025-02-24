В Омскую область едва не попали 14 тонн подозрительных семян подсолнечника

Во время проверки документов в них выявили нарушение, а именно данные в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации из сопроводительных документов на груз. В итоге перевозчика семян привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. А подозрительный груз при этом пришлось отправить обратно в Казахстан.