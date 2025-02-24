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Posted 24 февраля, 05:36

Published 24 февраля, 05:36

Modified 24 февраля, 05:38

Updated 24 февраля, 05:38

В Омскую область едва не попали 14 тонн подозрительных семян подсолнечника

В Омскую область едва не попали 14 тонн подозрительных семян подсолнечника

24 февраля 2025, 05:36
Фото: 1MI.
Партии незаконных товаров ввезли в нашу страну из соседнего Казахстана.

В региональном Россельхознадзоре рассказали, что через пограничный пункт пропуска «Черлакский» в Омской области пытались завезти около 14,4 тонн небезопасных семян подсолнечника. Большая партия должна была поступить на территорию России из Казахстана.

Незаконную продукцию отправили обратно в Казахстан
Незаконную продукцию отправили обратно в Казахстан
Незаконную продукцию отправили обратно в Казахстан
Незаконную продукцию отправили обратно в Казахстан. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области

Во время проверки документов в них выявили нарушение, а именно данные в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации из сопроводительных документов на груз. В итоге перевозчика семян привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. А подозрительный груз при этом пришлось отправить обратно в Казахстан.

Ранее, напомним, в северном районе Омской области ввели карантин из-за выявленного случая лейкоза КРС. На территории Большереченского района на этот период действуют ограничения.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Сельское хозяйство#Казахстан#Карантин#Новости#Семена
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