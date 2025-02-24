В Омской области пройдет прощание с клириком кафедрального собора

Posted 24 февраля, 13:29
Published 24 февраля, 13:29
Modified 24 февраля, 13:29
Updated 24 февраля, 13:29
Вчера, 23 февраля, после службы в кафедральном соборе Калачинска Омской области ушел из жизни клирик иерей Владимир Никандров. Батюшке было 68 лет, причина скоропостижной смерти — сердечный приступ.
Прощание с отцом Владимиром состоится 25 февраля в 8:00 в Калачинском соборе Воскресения Христова. Сначала пройдет Божественная Литургия, а в 11:00 начнется отпевание, которое возглавит епископ Калачинский и Муромцевский Силуан.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Никандрова.