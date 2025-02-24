В Омской области пройдет прощание с клириком кафедрального собора

Прощание с отцом Владимиром состоится 25 февраля в 8:00 в Калачинском соборе Воскресения Христова. Сначала пройдет Божественная Литургия, а в 11:00 начнется отпевание, которое возглавит епископ Калачинский и Муромцевский Силуан.