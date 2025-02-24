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Posted 24 февраля, 13:29

Published 24 февраля, 13:29

Modified 24 февраля, 13:29

Updated 24 февраля, 13:29

В Омской области умер клирик кафедрального собора

В Омской области пройдет прощание с клириком кафедрального собора

24 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. В Омской области умер клирик кафедрального собора
Клирик кафедрального собора Владимир Никандров скончался 23 февраля.

Вчера, 23 февраля, после службы в кафедральном соборе Калачинска Омской области ушел из жизни клирик иерей Владимир Никандров. Батюшке было 68 лет, причина скоропостижной смерти — сердечный приступ.

Прощание с отцом Владимиром состоится 25 февраля в 8:00 в Калачинском соборе Воскресения Христова. Сначала пройдет Божественная Литургия, а в 11:00 начнется отпевание, которое возглавит епископ Калачинский и Муромцевский Силуан.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Никандрова.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Прощание#Скончался#Церемония прощания
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