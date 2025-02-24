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Posted 24 февраля, 11:25

Published 24 февраля, 11:25

Modified 24 февраля, 11:27

Updated 24 февраля, 11:27

В Оконешниковском районе похоронили экс-депутата, погибшего на СВО

В Омской области похоронили бывшего депутата поселения, погибшего на СВО

24 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI.

В Оконешниковском районе похоронили экс-депутата, погибшего на СВО

Александр Васильев был посмертно награжден орденом Мужества.

В селе Маяк в Оконешниковском районе Омской области сегодня, 24 февраля, прошли похороны 26-летнего местного жителя Александра Васильева, погибшего на СВО. В официальном сообществе районной администрации уточняется, что Васильев, выросший в Маяке, работал в местной школе, был депутатом Андреевского сельского поселения.

В сентябре 2023 года Васильев был мобилизован, служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте и погиб 26 июня 2024 года под деревней Яковлевка в ДНР. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Общество#Новости#Похороны#Оконешниковский#Погибший на СВО
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