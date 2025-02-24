В Омской области похоронили бывшего депутата поселения, погибшего на СВО

Posted 24 февраля, 11:25
Published 24 февраля, 11:25
Modified 24 февраля, 11:27
Updated 24 февраля, 11:27
В селе Маяк в Оконешниковском районе Омской области сегодня, 24 февраля, прошли похороны 26-летнего местного жителя Александра Васильева, погибшего на СВО. В официальном сообществе районной администрации уточняется, что Васильев, выросший в Маяке, работал в местной школе, был депутатом Андреевского сельского поселения.
В сентябре 2023 года Васильев был мобилизован, служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте и погиб 26 июня 2024 года под деревней Яковлевка в ДНР. Посмертно он был награжден орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.