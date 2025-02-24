В Омской области главе поселения вынесли приговор за смерть мотоциклиста

Петросяну назначили 2 года лишения свободы, но заменили их на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, на 2 года ему запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Также суд обязал его выплатить дочери погибшего мотоциклиста полмиллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.