В Омской области главе поселения вынесли приговор за смерть мотоциклиста

Posted 24 февраля, 05:00
Published 24 февраля, 05:00
Modified 24 февраля, 05:13
Updated 24 февраля, 05:13
Прокуратура Омской области сообщает, что Полтавский районный суд вынес приговор главе Еремеевского сельского поселения Камо Петросяну. Пост главы поселения он занимает с 2018 года. Петросяна признали виновным в халатности, которая привела к гибели человека. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть по неосторожности).
Петросяну назначили 2 года лишения свободы, но заменили их на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, на 2 года ему запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Также суд обязал его выплатить дочери погибшего мотоциклиста полмиллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, по распоряжению Петросяна на проезжей части был выгружен отсев щебня. Однако глава поселения не позаботился об установке предупреждающих знаков и ограждений. В ночь с 20 на 21 июня на этом участке произошло ДТП. 53-летний мотоциклист не заметил насыпь щебня, наехал на нее и погиб на месте.