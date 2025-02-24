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Posted 24 февраля, 05:00

Published 24 февраля, 05:00

Modified 24 февраля, 05:13

Updated 24 февраля, 05:13

Главе поселения в Омской области вынесли приговор по делу о халатности

В Омской области главе поселения вынесли приговор за смерть мотоциклиста

24 февраля 2025, 05:00
Фото: Прокуратура Омской области. Главе поселения в Омской области вынесли приговор по делу о халатности
Глава Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Петросян не предпринял необходимых мер для обеспечения безопасности на дороге.

Прокуратура Омской области сообщает, что Полтавский районный суд вынес приговор главе Еремеевского сельского поселения Камо Петросяну. Пост главы поселения он занимает с 2018 года. Петросяна признали виновным в халатности, которая привела к гибели человека. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть по неосторожности).

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Инцидент произошел летом 2024 года
Инцидент произошел летом 2024 года. Фото: Прокуратура Омской области

Петросяну назначили 2 года лишения свободы, но заменили их на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, на 2 года ему запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Также суд обязал его выплатить дочери погибшего мотоциклиста полмиллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, по распоряжению Петросяна на проезжей части был выгружен отсев щебня. Однако глава поселения не позаботился об установке предупреждающих знаков и ограждений. В ночь с 20 на 21 июня на этом участке произошло ДТП. 53-летний мотоциклист не заметил насыпь щебня, наехал на нее и погиб на месте.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Халатность
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