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Posted 24 февраля, 08:35

Published 24 февраля, 08:35

Modified 24 февраля, 08:37

Updated 24 февраля, 08:37

В Омске заплатили за срубленные деревья почти 15 млн рублей

В Омске заплатили за срубленные деревья почти 15 млн рублей

24 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
В 2024 году компенсации в городской бюджет внесли 35 компаний и предпринимателей. Работы по вырубке им согласовали члены «зеленой комиссии».

В департаменте городского хозяйства озвучили сумму, которую в 2024 году организации заплатили в бюджет в качестве компенсации за снос деревьев. Как следует из документа, 35 компаний и предпринимателей внесли 14,67 млн рублей.

Самые большие компенсационные «взносы» в городской бюджет сделали:

  • ООО «Брусника» — 5,772 млн рублей (4 обращения в «зеленую комиссию» за год);
  • ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Омск“» — 4,63 млн рублей (4 обращения за год);
  • АО «ОмскВодоканал» — 1,35 млн рублей (1 обращение за год).

В течение года заявителям, заплатившим компенсации, разрешили срубить 1147 деревьев и 3585 «квадратов» поросли. Многие вырубки потребовались застройщикам на участках, где они возводят жилые дома или торговые центры. Среди них, например, «Брусника», «Кватро», «Эталон», «Трест №4», «Нордстрой», «Стройбетон» и другие.

Напомним, что тема вырубок деревьев для Омска — болезненная. По мнению горожан, зелени с каждым годом остается все меньше, а Омск давно лишился статуса «города-сада». О самым резонансных вырубках прошлого года мы рассказали в отдельном материале.

Город-степь. Самые резонансные рубки деревьев в Омске за 2024 год
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#Юлия Истомина#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Компенсация#Новости#Зеленая комиссия
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