В Омске заплатили за срубленные деревья почти 15 млн рублей

Posted 24 февраля, 08:35
Published 24 февраля, 08:35
Modified 24 февраля, 08:37
Updated 24 февраля, 08:37
В департаменте городского хозяйства озвучили сумму, которую в 2024 году организации заплатили в бюджет в качестве компенсации за снос деревьев. Как следует из документа, 35 компаний и предпринимателей внесли 14,67 млн рублей.
Самые большие компенсационные «взносы» в городской бюджет сделали:
В течение года заявителям, заплатившим компенсации, разрешили срубить 1147 деревьев и 3585 «квадратов» поросли. Многие вырубки потребовались застройщикам на участках, где они возводят жилые дома или торговые центры. Среди них, например, «Брусника», «Кватро», «Эталон», «Трест №4», «Нордстрой», «Стройбетон» и другие.
Напомним, что тема вырубок деревьев для Омска — болезненная. По мнению горожан, зелени с каждым годом остается все меньше, а Омск давно лишился статуса «города-сада». О самым резонансных вырубках прошлого года мы рассказали в отдельном материале.