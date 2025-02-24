В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных

В документе, опубликованном на сайте городской администрации, указаны 15 заявителей. За год им разрешили срубить 303 дерева, из них 64 были аварийными. Взамен компании и предприниматели высадили 767 деревьев (напомним, что за срубленное здоровое дерево высаживается три зеленых насаждения).