В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных

Posted 24 февраля, 09:32
Published 24 февраля, 09:32
Modified 24 февраля, 09:34
Updated 24 февраля, 09:34
Стало известно, сколько деревьев высадили на территории города организации и предприниматели, которым с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года согласовали вырубку деревьев.
В документе, опубликованном на сайте городской администрации, указаны 15 заявителей. За год им разрешили срубить 303 дерева, из них 64 были аварийными. Взамен компании и предприниматели высадили 767 деревьев (напомним, что за срубленное здоровое дерево высаживается три зеленых насаждения).
Больше всего деревьев в рамках компенсационного озеленения посадили:
Напомним, ранее Город55 также рассказывал, какую сумму заплатили в городской бюджет организации в качестве восстановительной стоимости за срубленные деревья.