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Posted 24 февраля, 09:32

Published 24 февраля, 09:32

Modified 24 февраля, 09:34

Updated 24 февраля, 09:34

В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных

В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных

24 февраля 2025, 09:32
Фото: gorod55.ru.
Компенсационные посадки компаниям и предпринимателям пришлось проводить из-за одобренных вырубок деревьев.

Стало известно, сколько деревьев высадили на территории города организации и предприниматели, которым с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года согласовали вырубку деревьев.

В документе, опубликованном на сайте городской администрации, указаны 15 заявителей. За год им разрешили срубить 303 дерева, из них 64 были аварийными. Взамен компании и предприниматели высадили 767 деревьев (напомним, что за срубленное здоровое дерево высаживается три зеленых насаждения).

Информация о компенсационной озеленении
Информация о компенсационной озеленении. Фото: Портал городской администрации

Больше всего деревьев в рамках компенсационного озеленения посадили:

  • «Логопарк „Солнечный“» — 297 деревьев вблизи остановки «Мясокомбинат»;
  • «Логопарк „Звездный“» — 234 дерева на 2-й Солнечной рядом с остановкой «Мясокомбинат»;
  • «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — 57 берез на своей территории.

Напомним, ранее Город55 также рассказывал, какую сумму заплатили в городской бюджет организации в качестве восстановительной стоимости за срубленные деревья.

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#Юлия Истомина#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Озеленение#Зеленая комиссия
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