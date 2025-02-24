В Омске скончалась известный врач и профессор ОмГМУ Елена Бутова

Posted 24 февраля, 03:08
Published 24 февраля, 03:08
Modified 24 февраля, 03:10
Updated 24 февраля, 03:10
В воскресенье, 23 февраля, на 66-м году жизни ушла из жизни известный омский врач, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук и профессор Елена Бутова. Об этом сообщило издание «СуперОмск».
Врач посвятила свою профессиональную деятельность развитию здравоохранения. Елена Бутова долгое время занимала должность заместителя министра здравоохранения Омской области. Бутова имела 40-летний стаж работы.
«С 2000 года избрана профессором и заведующей кафедрой Елена Александровна Бутова, которая в декабре 2000 года защитила докторскую диссертацию по теме: „Морфофункциональное обоснование эффективности новых медицинских технологий в лечении родильниц с акушерскими травмами“, в 2002 году ей присвоено звание профессора», — говорится на сайте ОмГМУ.
Церемония прощания с омским врачом пройдет во вторник, 25 февраля, в Воскресенском соборе по адресу: улица Партизанская, 16, с 14:00 до 14:45. Похоронят профессора Бутову на Ново-Южном кладбище.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Елены Бутовой.