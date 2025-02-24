В годовщину начала СВО Евросоюз ввел новые санкции против России

Posted 24 февраля, 10:52
Published 24 февраля, 10:52
Modified 24 февраля, 10:54
Updated 24 февраля, 10:54
Сегодня, 24 февраля, в третью годовщину начала специальной военной операции Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Это уже 16-й по счету документ об ограничениях. Релиз опубликовали на сайте Евросовета.
По информации издания РБК, Евросоюз запрещает любые операции с некоторыми российскими портами, шлюзами и аэропортами, которые «используются для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию», а также для обхода потолка цен на нефть.
Под ограничения попали московские аэропорты Внуково и Жуковский, четыре региональных аэропорта, а также порты в Астрахани, Махачкале, Усть-Луге, Приморске, Новороссийске.
ЕС будет вводить санкции против авиакомпаний из третьих стран, которые будут выполнять внутренние рейсы по России или предоставлять отечественным перевозчикам самолеты. Таким компаниям запретят полеты в ЕС. Подчеркивается, что для авиакомпаний третьих стран, которые просто летают над Россией, последствий не будет.
Изменились требования к автомобильным грузоперевозкам. Транспортным компаниям, которые более чем на 25% принадлежат российскому физическому или юридическом лицу, теперь запрещен проезд по зоне ЕС. Эта мера призвана закрыть «потенциальные лазейки для обхода существующих санкций» путем приобретения европейских операторов российскими лицами, считают в Евросовете.
Евросоюз установил новые ограничения на экспорт товаров и технологий, в том числе программного обеспечения для нефтедобычи. Запрет теперь охватывает поставки товаров, технологий и услуг, необходимых для проектов по добыче сырой нефти в России.
Кроме того, Брюссель запретил использование временных хранилищ для российской сырой нефти и нефтепродуктов на территориях стран ЕС.
В новый пакет санкций включен запрет на предоставление строительных услуг, включая гражданское строительство для российских инфраструктурных проектов.
Ранее Город55 рассказывал о санкциях против российского нефтяного рынка.