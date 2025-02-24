В годовщину начала СВО Евросоюз ввел новые санкции против России

ЕС будет вводить санкции против авиакомпаний из третьих стран, которые будут выполнять внутренние рейсы по России или предоставлять отечественным перевозчикам самолеты. Таким компаниям запретят полеты в ЕС. Подчеркивается, что для авиакомпаний третьих стран, которые просто летают над Россией, последствий не будет.